E-ticarette ‘güvenli’ dönem

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle ‘güven damgası’ sistemini oluşturduklarını belirtti. Bakan Pekcan, “e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz” dedi. Pekcan, Ticaret Bakanlığ’ında gerçekleştirilen Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeye yeni projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini anlattı. Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan, yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye’de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5.3’te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi. Pekcan, tüketicilerin yüzde 45’inin ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik, yüzde 27’sinin ise satış, iade ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği sorunları dikkate alarak e-ticarete yanaşmadığını belirtti.

TOBB YETKİLENDİRİLDİ

TOBB’u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasına göre başvurabileceklerini ifade etti. Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edileceğini belirterek, şöyle konuştu: “Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek. Ayrıca güven damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek.”

ŞİKÂYETLERİ MUHATABINA İLETECEK

GÜVEN damgası uygulamasının e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güven damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını da açıkladı. Hisarcıklıoğlu, “Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Biz bu kapsamda, e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığımızın tebliğinde yayınladığı şartları taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi, ‘Sitenin teknik altyapısı, asgari güvenlik şartlarını taşıyor mu?’, ikincisi, ‘Sitenin iş süreçleri tebliğde sıralanan kanunlara uygun mu tasarlanmış?’ Her iki sorunun cevabı ‘evet’ ise güven damgasını tahsis ediyoruz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, bu damganın varlığının TOBB’un e-ticaret sitesine garantör ya da kefil olduğu anlamına gelmediğini, taraflar arasında bir uzlaşmazlık olursa, çözüm mercinin tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeler olduğunu vurgulayarak, “TOBB’un görevi, güven damgası olan sitelerle ilgili şikayetleri muhatabına ulaştırmak. Oluşturduğumuz şikayet sistemi, bakanlığımıza da açık“ dedi.

12 FİRMA GÜVENLİ DAMGASINI ALDI

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23 YIL ÖNCE BAŞLADI

MİGROS Ticaret İcra Başkanı Özgür Tort, AA’ya yaptığı açıklamada Avrupa ve Türkiye’de online gıda satışını 23 yıl önce Migros’un başlattığını ifade ederek, bugün Türkiye’nin 58 ilinde taze ürün teslimatı yapabilen tek online kanal olan Migros Sanal Market’in ardından, “Macroonline”, “Tazedirekt” ve “Migros Hemen” ile online satış ağını yıllar içinde ihtiyaçlara yönelik genişlettiklerini bildirdi. Tort, Migros Sanal Market’in, Türkiye’nin Güven Damgası belgesini alan ilk firmalar arasında yer aldığını kaydetti.