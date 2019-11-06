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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA - AA
06.11.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Duyunca inanamadılar! Mutluluk gözyaşı döktüler

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Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 genç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı törende, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Bakan Selçuk, "İnşallah aralık ayında bir atamamız daha olacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda düzenlenen törende, devlet korumasında yetişen, ilköğretim seviyesinde 932, lise seviyesinde 978, ön lisans seviyesinde 140 ve lisans seviyesinde 133 olmak üzere toplam 2 bin 183 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Töreninin düzenlendiği salonu dolduran gençler, heyecan içinde kura çekilmesini bekledi.

’DÜNYADA KORUMASIZ 400 MİLYON ÇOCUK VAR’

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün dünyada, farklı nedenlerle korunmasız yaşayan çocuk sayısının resmi rakamlara göre 150 milyonu, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyonu aştığını söyledi. Bakanlık olarak, gençlerin hayata en iyi şekilde hazırlanması ve korunması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Selçuk, "Bakanlığımızın sosyal hizmetleri; aile odaklı bir anlayış ve stratejiyle yürütülmekte. Çocuklarımızın aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak da koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Evlatlarımızın hem fiziksel, hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamında sağlamayı önemsiyoruz" dedi.

Duyunca inanamadılar Mutluluk gözyaşı döktüler

’ARALIK AYINDA DA ATAMA YAPACAĞIZ’

Devlet korumasında yetişen gençlerin gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsediklerini dile getiren Bakan Selçuk, 2014 yılında gençlerin kamu kurumlarına atanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçtiklerini hatırlattı. Hak sahipliğini kazanmada başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardıklarını, kamu kurumlarına yerleştirmeleri yılda 1’den 3’e çıkardıklarını, 2018 yılında yaptıkları düzenlemeyle unvanla atama hakkı getirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"1988’den 2002’ye kadar 21 bin hak sahibi bu kapsamda işe yerleştirilebilmiş iken, 2003-2018 yılları arasında hükümetlerimiz döneminde işe yerleştirdiğimiz gençlerimizin sayısı 29 bine yaklaştı. 2019 yılında da bugün yapacağımız yerleştirme işlemi ile de 2 bin 183 kadro için ilana çıktık. Gelecek ay bir yerleştirme daha yapacağız. Böylelikle 2019 yılı içinde 3 bin 200 kadro/pozisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kadroların tamamına yerleştirme yapabildiğimiz takdirde 17 yılda kamuya yerleştirilen devlet korumasından yararlanan gençlerimizin sayısı 32 bine ulaşmış olacak."

Duyunca inanamadılar Mutluluk gözyaşı döktüler

MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Eskişehir’de Çevre ve Orman Bakanlığı’na atanmasını annesiyle birlikte kutlayan Oğulcan Tunçel, "Birçok yer yazmıştık, orası çıktı. Çok iyi oldu" dedi.

Hizmetli kadrosunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne yerleşen Ali Berk ise "Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

2 senedir atanmayı bekleyen Ece Nur daise mutluluğunu yerleştirilen bir başka arkadaşıyla paylaştı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen birçok genç gözyaşı döktü.

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