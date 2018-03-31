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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif ERGU
31.03.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

‘Dünyanın ilk 5 mutfağı arasına girebilirsiniz’

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
‘Dünyanın ilk 5 mutfağı arasına girebilirsiniz’

TÜRKİYE gastronomisinin geleceği 1. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde konuşuldu. Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) öncülüğünde düzenlenen zirvede pideden pastırmaya siyez bulgurundan Türk peynir çeşitlerine kadar birçok konu masaya yatırılırken Peru’dan Güney Kore’ye yaratılan başarı örnekleri yabancı konuklar tarafından paylaşıldı. 1500’ün üzerinde katılımcının olduğu zirvede gastronominin Türkiye’nin tanıtımı, ihracatı ve cari açığı için “ilaç” olabileceği vurgulandı.

Zirvenin açılışında konuşan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, gastronominin turizme etkisine, gastrodiplomasi kavramına ve katma değeri yüksek ihraç ürünleri açısından Türkiye’nin durumuna değindi. Demirer, peynir, bulgur, zeytinyağ ve şarapta Türkiye’nin yüksek potansiyelinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

PİZZANIN RAKİBİ PİDE

Zirvenin en dikkat çeken yabancı konuşmacılarının başında Singapur’lu Alan Yau vardı. Londra’dan tüm dünyaya yayılan Hakkasan, Wagamama, Yauatcha, Babji Pide gibi farklı konseptte restoranlar kuran ve son projesi Yamabahçe ile tanınan Yau, Türk gastronomi sektörüne kendi tecrübelerinden yola çıkarak şu tavsiyelerde bulundu: “Ben Londra’da bir Türk restoranı açarken, 134 milyar dolarlık pizza pazarına pideyle girmek, Türk unsuruna vurgu yapmak istedim. Bence pide 3 şeye sahipti: İtalyanların pizzasına çok benziyordu, büyük bir pazar potansiyeli vardı ve etnik bir tattı. Türkiye’nin dünyada en iyi ilk 5 mutfaktan biri olabileceğini düşünüyorum. Bunu ancak inanılır olmakla başarabilirsiniz. Dünya markası olmak için New York, Londra ve Tokyo’da 3 Michelin yıldızlı restoranlar açması gerekiyor. Türkiye’nin doğru algılanma, iyi temsil edilme ve kaliteye ihtiyacı var. Tabii bir de uluslararası kriterlere uymak ve altyapısını geliştirmek zorunda. Türk gastronomisinde İstanbul ve ‘Yeni San Sebastian’ diyebileceğimiz Gaziantep şehirleri öne çıkabilir. Ancak en önemlisi Türkiye hakkındaki önyargıları kırmalı. Bence Türkiye katma değeri yüksek 3 ürünle dünyaya açılabilir. Döneri, pidesi ve Türk kahvesiyle...”

NAPA VADİSİ EKONOMİSİ

ABD’de gastronomi, şarap ve sağlık turizmi merkezi olan Napa Vadisi’ni geliştirmek üzere kurulmuş Visit Napa Valley’in başkanı ve CEO’su Clay Gregory, “Napa çok küçük bir vadi, hükümet tarafından finanse edilmiyor ama büyük fırsatlar vaat ediyor. Stratejik olarak turizmi yöneterek Napa’yı hem koruyor, hem de geliştiriyoruz. Napa’yı çok iyi bilen ve bir daha gelmek isteyen yüzde 92’lik turist kesimin dışında, yeni turistleri çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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