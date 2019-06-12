DÃ¼nya genelinde neredeyse her 10 Ã§ocuktan biri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu oran, Afrika'da her 5, Arap Ã¼lkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kÄ±tasÄ±nda her 19, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde her 14 Ã§ocuktan biri olarak hesaplanÄ±yor.



Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸine karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ilan ettiÄŸi 12 Haziran DÃ¼nya Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§iliÄŸiyle MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AA muhabiri dÃ¼nya genelinde bu konudaki istatistikleri derledi.Â

BM'ye baÄŸlÄ± UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n KasÄ±m 2017'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "2025'e dek Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§iliÄŸini Ortadan KaldÄ±rma: Politika ve ProgramlarÄ±n DeÄŸerlendirmesi" raporuna gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde neredeyse her 10 Ã§ocuktan biri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO), bu durumu, "Ã‡ocuklarÄ±n Ã§ocukluklarÄ±nÄ± yaÅŸamaktan alÄ±koyan, potansiyellerini ve saygÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± eksilten, fiziksel ve zihinsel geliÅŸimlerine zarar veren iÅŸlerde istihdam edilmesi" olarak tanÄ±mlÄ±yor.Â

Ã‡OCUK Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°N 64 MÄ°LYONU KIZ, 88 MÄ°LYONU ERKEKÂ

DÃ¼nyada iÅŸ Ã§evrelerinde istihdam edilen 5-17 yaÅŸ arasÄ± yaklaÅŸÄ±k 151,6 milyon Ã§ocuk bulunuyor. Bu Ã§ocuklarÄ±n 64 milyonu kÄ±z, 88 milyonu erkek. Bu oranÄ±n yÃ¼zde 71'i tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yÃ¼zde 69'u kendi aile iÅŸlerinde karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilerin 72,5 milyonu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼venliÄŸini ve ahlaki geliÅŸimini tehdit eden sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor.Â

MERKEZDE YÃœZDE 71'LE ZÄ°RAAT SEKTÃ–RÃœÂ

DÃ¼nyada Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi maÄŸdurlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgelere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±na denk dÃ¼ÅŸen 72,1 milyonu Afrika, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik, 10,7 milyonu Amerika kÄ±tasÄ±, 1,2 milyonu Arap Ã¼lkeleri, 5,5 milyonu da Avrupa ve Orta Asya bÃ¶lgelerinde.Â



Bu oran, Afrika'da her 5, Arap Ã¼lkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kÄ±tasÄ±nda her 19, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde her 14 Ã§ocuktan biri olarak seyrediyor.Â

MaÄŸdur 151,6 milyonun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 58'i ve tehlikeli sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 62'si erkek Ã§ocuklardan oluÅŸuyor.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸinin merkezinde, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, ormancÄ±lÄ±k, besi otlakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi, geÃ§imlik ve ticari tarÄ±m olmak Ã¼zere yÃ¼zde 71 ziraat sektÃ¶rÃ¼, yÃ¼zde 17 hizmet sektÃ¶rÃ¼ ve yÃ¼zde 12 oranÄ±nda endÃ¼stri sektÃ¶rÃ¼ yer alÄ±yor.

DÃœNYADA Ã‡OCUK Ä°ÅžÃ‡Ä° SAYISI AZALIYORÂ

BM'nin rakamlarÄ±na gÃ¶re 2000'de 245,5 milyon Ã§ocuk iÅŸÃ§i varken, bu oran 2004'te 222,2 milyona, 2008'de 215,2 milyona, 2012'de 167,9 milyona ve 2016'da bugÃ¼nkÃ¼ seviyesi 151,6 milyona geriledi.Â Tehlikeli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuklarÄ±n oranÄ± ise yÄ±llara gÃ¶re, 2000'de 170,5 milyondan, 2004'te 128,3 milyona, 2008'de 115,3 milyona, 2012'de 85,3 milyona, 2016'da ise bugÃ¼nkÃ¼ durumu 72,5 milyona kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

BM mevcut dÃ¼ÅŸme oranlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± durumunda 2025'e kadar, Ã§ocuk iÅŸÃ§isi sayÄ±sÄ±nÄ±n 121 milyona, tehlikeli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 52 milyona gerileyeceÄŸini belirtiyor.Â

Ã–RGÃœTLENME Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœNÃœN YOKLUÄžU SEBEPLER ARASINDAÂ

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi sebepleri arasÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ± yasal dÃ¼zenlemeler, yoksulluk ve sosyal kÄ±rÄ±lganlÄ±k, kÃ¶tÃ¼ okul sistemi ve okula gidememe, sosyal diyalog ve toplu sÃ¶zleÅŸme haklarÄ±nÄ±n etkin tanÄ±mÄ± ve Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yokluÄŸu ya da zayÄ±f gerÃ§ekleÅŸmesi gÃ¶steriliyor.Â

BM, yetiÅŸkinlerin saygÄ±n iÅŸ ve genÃ§lerin de yasal Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸÄ±, sosyal koruma sistemleri, yasal standartlar ve dÃ¼zenlemelerin getirilmesi, kapsayÄ±cÄ±lÄ±k ve herkes iÃ§in eÄŸitim eÅŸitliliÄŸi ilkeleri ve hedef programlarÄ±yla 2025'e kadar Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸini ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefliyor.Â