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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
12.06.2019 - 11:52, Son GÃ¼ncelleme:

Dünyada her 10 çocuktan biri iÅŸçi

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Dünyada her 10 çocuktan biri iÅŸçi

DÃ¼nya genelinde neredeyse her 10 Ã§ocuktan biri iÅŸÃ§ilik yapÄ±yor. Bu oran, Afrika'da her 5, Arap Ã¼lkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kÄ±tasÄ±nda her 19, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde her 14 Ã§ocuktan biri olarak seyrediyor.

DÃ¼nya genelinde neredeyse her 10 Ã§ocuktan biri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu oran, Afrika'da her 5, Arap Ã¼lkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kÄ±tasÄ±nda her 19, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde her 14 Ã§ocuktan biri olarak hesaplanÄ±yor.

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸine karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ilan ettiÄŸi 12 Haziran DÃ¼nya Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§iliÄŸiyle MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AA muhabiri dÃ¼nya genelinde bu konudaki istatistikleri derledi.Â 

BM'ye baÄŸlÄ± UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n KasÄ±m 2017'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "2025'e dek Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§iliÄŸini Ortadan KaldÄ±rma: Politika ve ProgramlarÄ±n DeÄŸerlendirmesi" raporuna gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde neredeyse her 10 Ã§ocuktan biri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO), bu durumu, "Ã‡ocuklarÄ±n Ã§ocukluklarÄ±nÄ± yaÅŸamaktan alÄ±koyan, potansiyellerini ve saygÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± eksilten, fiziksel ve zihinsel geliÅŸimlerine zarar veren iÅŸlerde istihdam edilmesi" olarak tanÄ±mlÄ±yor.Â 

Ã‡OCUK Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°N 64 MÄ°LYONU KIZ, 88 MÄ°LYONU ERKEKÂ

DÃ¼nyada iÅŸ Ã§evrelerinde istihdam edilen 5-17 yaÅŸ arasÄ± yaklaÅŸÄ±k 151,6 milyon Ã§ocuk bulunuyor. Bu Ã§ocuklarÄ±n 64 milyonu kÄ±z, 88 milyonu erkek. Bu oranÄ±n yÃ¼zde 71'i tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yÃ¼zde 69'u kendi aile iÅŸlerinde karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilerin 72,5 milyonu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼venliÄŸini ve ahlaki geliÅŸimini tehdit eden sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor.Â 

MERKEZDE YÃœZDE 71'LE ZÄ°RAAT SEKTÃ–RÃœÂ

DÃ¼nyada Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi maÄŸdurlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgelere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±na denk dÃ¼ÅŸen 72,1 milyonu Afrika, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik, 10,7 milyonu Amerika kÄ±tasÄ±, 1,2 milyonu Arap Ã¼lkeleri, 5,5 milyonu da Avrupa ve Orta Asya bÃ¶lgelerinde.Â 

Bu oran, Afrika'da her 5, Arap Ã¼lkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kÄ±tasÄ±nda her 19, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde her 14 Ã§ocuktan biri olarak seyrediyor.Â 

MaÄŸdur 151,6 milyonun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 58'i ve tehlikeli sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 62'si erkek Ã§ocuklardan oluÅŸuyor.Â Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸinin merkezinde, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, ormancÄ±lÄ±k, besi otlakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi, geÃ§imlik ve ticari tarÄ±m olmak Ã¼zere yÃ¼zde 71 ziraat sektÃ¶rÃ¼, yÃ¼zde 17 hizmet sektÃ¶rÃ¼ ve yÃ¼zde 12 oranÄ±nda endÃ¼stri sektÃ¶rÃ¼ yer alÄ±yor.

DÃœNYADA Ã‡OCUK Ä°ÅžÃ‡Ä° SAYISI AZALIYORÂ

BM'nin rakamlarÄ±na gÃ¶re 2000'de 245,5 milyon Ã§ocuk iÅŸÃ§i varken, bu oran 2004'te 222,2 milyona, 2008'de 215,2 milyona, 2012'de 167,9 milyona ve 2016'da bugÃ¼nkÃ¼ seviyesi 151,6 milyona geriledi.Â Tehlikeli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuklarÄ±n oranÄ± ise yÄ±llara gÃ¶re, 2000'de 170,5 milyondan, 2004'te 128,3 milyona, 2008'de 115,3 milyona, 2012'de 85,3 milyona, 2016'da ise bugÃ¼nkÃ¼ durumu 72,5 milyona kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

BM mevcut dÃ¼ÅŸme oranlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± durumunda 2025'e kadar, Ã§ocuk iÅŸÃ§isi sayÄ±sÄ±nÄ±n 121 milyona, tehlikeli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 52 milyona gerileyeceÄŸini belirtiyor.Â 

Ã–RGÃœTLENME Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœNÃœN YOKLUÄžU SEBEPLER ARASINDAÂ

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi sebepleri arasÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ± yasal dÃ¼zenlemeler, yoksulluk ve sosyal kÄ±rÄ±lganlÄ±k, kÃ¶tÃ¼ okul sistemi ve okula gidememe, sosyal diyalog ve toplu sÃ¶zleÅŸme haklarÄ±nÄ±n etkin tanÄ±mÄ± ve Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yokluÄŸu ya da zayÄ±f gerÃ§ekleÅŸmesi gÃ¶steriliyor.Â 

BM, yetiÅŸkinlerin saygÄ±n iÅŸ ve genÃ§lerin de yasal Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸÄ±, sosyal koruma sistemleri, yasal standartlar ve dÃ¼zenlemelerin getirilmesi, kapsayÄ±cÄ±lÄ±k ve herkes iÃ§in eÄŸitim eÅŸitliliÄŸi ilkeleri ve hedef programlarÄ±yla 2025'e kadar Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸini ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefliyor.Â 

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