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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE- Hurriyet.com.tr
11.06.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Dünya devinin şirketine kayyum atandı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Dünya devinin şirketine kayyum atandı

PARAMPARÇA ve Kördüğüm gibi dizilerin yanı sıra Big Brother Türkiye ve Sıradaki Gelsin isimli yarışma programlarına da imza atan Hollandalı Endemol’ün Türkiye’deki şirketi için mahkeme kayyum atadı. İflas davası görüler şirketin yönetimine 4 kişilik kayyum heyeti atandı. Endemol Shine, daha önce de haciz kararları ile gündeme gelmişti. Davanın müdahilleri arasında çok sayıda şirketin yanı sıra, Aslı Enver, Erkan Petekkaya, Haktan Pak, Şükrü Özyıldız gibi çok sayıda oyuncu da bulunuyor.

Şirketin iflas talepli davasının 7 Haziran günü yapılan 3’üncü duruşmasında, Endemol (Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti) avukatları yanı sıra çok sayıda alacaklı şirket temsilcisi de katıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERE SUÇLAMA

Dava dosyasına, alacaklı bir dizi şirket ve sanatçının yanı sıra Endemol Shine Türkiye yetkilileri Hakan Eren ve Gökhan Tatarer de müdahil durumda. Endemol avukatları, Eren ve Tataer’in, mahkemeye sundukları dilekçede ağır ifadeler kullandıkları belirtilerek “Müvekkil şirket için emperyalist sömürgeci ülkenin sömürgeci şirketi tarzında bir tanımla yapılmıştır. Bu ifadeyi kesinlikle reddediyoruz. Müvekkil şirketi suçlayan kişiler, uzun yıllar bu şirkette yönetici konumda çalışmışlar ve pek çok karara imza atmışlardır. Dolayısı ile bu dava, bugün bu kadar müdahil bulunmasının temel sebebi kendi hareketleridir. Açılan dava, borca batıklığın tespitine dair teknik bir davadır” dedi.

'80 MİLYON LİRA ALACAK' İDDİASI

Şirket avukatları, Endemol’un 80 milyon lira alacaklı olmasına karşın Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kaldığı kaydedildi. Şirket avukatları, herhangi bir faaliyetleri olmasın karşın 3 kayyum atanmasına gerek olmadığını kaydetti.

4 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Mahkeme, kararında, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Endemol’ün bir diğer şirketi Global Telif Hakları AŞ’ye haciz ihbarnameleri kapsamında ödeme yapılması yönündeki taleplerin de reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca, kayyum heyetine Öğretim Üyesi Hukukçu Adnan Deynekli’nin eklenmesine karar verdi. Mahkeme, anılan kayyum heyetinin “Yönetim Kayyumu” olarak atanmasına karar verdi. Mahkeme, her bir kayyum için de aylık 6 bin TL ücret ödenmesine hükmetti.

SÜREÇ YAVAŞ İŞLİYOR 

Bir kısım alacaklı vekili Avukat Resul Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sürecin çok yavaş işlediğini, henüz bilirkişi raporu alınmadığını, şirketin global den olan alacaklarının çar olan borçları ödemekte çok yetersiz kakacağını dolayısıyla şimdiden büyük bir mağduriyetin oluşacağı netleşmiş görünüyor" dedi.

200 ÜLKEDE SEYİRCİ KARŞISINDA
Hollandalı Endemol, eğlence sektöründe dünyanın lider şirketi olarak biliniyor. 1994 yılında kurulan şirketin dünya genelinde 31 ülkede şirketi bulunuyor. Yapımları her yıl 200 farklı ülkede milyonlarca kişiye ulaşan Endemol 3 yıl önce Shine Group ile birleşerek Endemol Shine Group adı ile faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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