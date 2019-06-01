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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.06.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Doluluk yüzde 95'e ulaştı

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Doluluk yüzde 95'e ulaştı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı.

Ramazan Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yerli turistlerin tercihlerinin deniz kıyıları olurken Kapadokya Bölgesinde ise ağırlığı yabancı turist olmak üzere doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda Kapadokya Bölgesinde yabancı turist yoğunluğu yaşanacağını söyledi. Dinler, “Türkiye’nin en önemli kültür merkezi olması sebebiyle Kapadokya Bölgesi tatil döneminde yoğun ilgi gören bir bölgelerin başında geliyor. Şuan Ramazan Bayramı’nda ağırlıklı yabancı turist olmak üzere dünyanın her tarafından gelen turistlerin yanı sıra Türk misafirlerimizi ağırlayacağız. Bölgede doluluk oranımız yaklaşık yüzde 95 civarında. Bazı otellerimizde halen tek tük yerler var. Kapadokya’ya gelmek, görmek isteyen yerli misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

“KAPADOKYA DÜNYADA İLGİ GÖRÜYOR”

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinin dünyada eşi benzeri olmamasından dolayı dünyanın her ülkesinden ilginin olduğunu ifade ederken yerli turistlere de çağrıda bulundu. Dinler, "Şimdi tabii ki Kapadokya dünyada çok ilgi gören bir yer. Yabancı misafirlerimiz çok önceden rezervasyon yaptığı için bölgeyi ön rezervasyon ile doldular. Bu tabi balon rezervasyonuna da yansıdı. Yani kısacası her türlü rezervasyona yansıdı. Türk misafirlerimiz daha çok son dakikacı veya çok kısa bir zaman kala rezervasyon yaptıkları için onlar yer bulamayabiliyorlar. Ama şuanda halen bazı otellerimizde yer bulunuyor. Bunun için internet ortamından da rezervasyonlarını yaptırabilirler” diye konuştu.

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