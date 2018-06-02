Adım atacak yer yok! Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAdım atacak yer yok! Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor
GeriEkonomi Adım atacak yer yok! Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
02.06.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Adım atacak yer yok! Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MARMARİS’te bulunan turistik tesislerdeki doluluk oranı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından işlerin yolunda gitmeye başlaması ve yapılan rezervasyonlar, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Bu yıl, ’yüksek sezon’ olarak değerlendirilen haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığı belirtildi.

Adım atacak yer yok Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

HER KESEYE HİTAP EDEBİLECEK TESİS VAR

Ramazan Bayramı’yla birlikte yerli turistte ciddi artış olacağını söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Son yıllarda yerel yönetim, turizm temsilcileri ile yapılan atılımlarla iç pazarda müthiş yükseliş yakaladık. Yabancı turistlerin açığını yerli turistle doldurduk. TÜRSAB resmi raporlarına göre Antalya, Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Muğla bölgesindeki turistik şehirlerdeki tesislerde şimdiden 300 bin üzerinde, ’paket tur’ dediğimiz ön rezervasyon mevcut. Yaklaşan bayram haftasıyla birlikte bu rakamın 500 bini geçeceğini düşünüyoruz. Marmaris’te şu anda tesislerimizde yüzde 80 doluluk mevcut. Yapılan girişim ve görüşmelerle uçak sayısı artırıldı ve artan ülke destinasyonlarıyla yabancı turist sayısı artışa geçti. Yüksek sezon dediğimiz haziran ile eylül ayı arasında ön rezervasyonlarla yüzde 100 doluluk yakalandı.

Adım atacak yer yok Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

Marmaris her keseye hitap edebilecek tesislere sahip. Ön rezervasyon yapmayarak günübirlik gelecek vatandaşlarımız bütçelerine göre yer bulabilir. Artık halkımızda tatil kültürü oluşmalı. Tatil yapacağı yeri seçerek aylar öncesinden rezervasyonunu yaptırmalı. Bunu yaparlarsa hem istedikleri konaklama tesisinde kalabilirler hem de ucuza tatil yapmış olurlar. Ön rezervasyon kültürü olursa turizmciler de planlamasını yapar ve sorunlar ortadan kalkar" dedi.

Adım atacak yer yok Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

’BİZİM KAYNAK PAZARIMIZ İNGİLTERE’

Ramazan Bayramı’nda hem iç hem dış pazarın Marmaris’te yoğun geçeceğini vurgulayan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da "Güney Ege Bölgesi, İngiltere pazarında en çok tercih edilen yerdir. Bizim kaynak pazarımız İngiltere. Muğla Bölgesi, İngiltere pazarına sahip olduğu için çok şanslı. İngilizler, erken rezervasyon yaptırıyorlar. Şubat ve mart ayında alınan rezervasyonlarla yüzde 40 doluluk yaşanmış oluyor. Tabii yarı yarıya doluluk oranı iç pazar olmayacak anlamına gelmiyor. Son 2 yıldır iç pazarımızın artırılması için çalışmalar yaptık. En az yüzde 30 yerli turist beklentimiz var. Seçim, bayram ve farklı nedenlerle aritmetiğimiz bozuldu. Şu an daha çok 24 Haziran seçimleri sonrası talep yüksek. Bayramda hem iç hem de dış pazar yoğun geçecektir. Haziran başında otellerin doluluk oranı yüzde 90, bayramda tam dolu olacaktır. Yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı için şimdiden rezervasyon yapılmalı. Çünkü Rusya, Kuzey Avrupa gibi birçok destinasyonlar devreye giriyor. Dış pazar payı yüksek olunca iç pazarda yer ayarlama payı düşüyor. Vatandaşlarımız şimdiden tatil planını yaparak ön rezervasyon yaptırsın" diye konuştu.

Adım atacak yer yok Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

Adım atacak yer yok Kuyruklar oluştu, oraya akın ediliyor

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Bakan Albayrak: Gizli anlaşmalar diriltilmeye çalışılıyor

Yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama

İmar affı için kritik açıklama... Tarih belli oldu