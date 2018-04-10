Doğuş Gıda’dan çifte zafer
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bor ve Kırşehir’de yaptığı gibi dün de Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları ihale saatini ve yatırımcı listesini ihaleye saatler kala duyurdu.
Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları için yapılan ihalelerden ilkinde en yüksek teklifi veren 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt; ikincisinde ise 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ kazandı. Cuma günü 336 milyon lirayla Bor ihalesini önde tamamlayan Doğuş ikinci şeker fabrikası ihalesini de kazanmış oldu.
Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, basın toplantısında fabrikaların satışının ihaleden birkaç saat önce duyurulmasına tepki olarak “Nasıl bir oyun oynanıyor ki saat 11.00’de ihale duyurusu yapılıyor, saat dörtte ihale. Bugün saat dokuzda duyuru, saat ikide ihale. Birileri önceden biliyor da ihalelere tepki göstereceklere mi söylenmiyor” dedi. Bor ve Kırşehir için verilen tekliflerin, 2011 değerlerine göre 102 milyon dolar kayıp anlamına geldiğini belirten Gök, her bir fabrikanın kota değerinin ton başına 2.400 dolar olması gerektiğine dikkat çekti. Gök’ün hesabına göre Çorum’un 95 bin 750 ton kotasının 229 milyon 800 bin dolar etmesi gerekiyordu. Ancak ihale yaklaşık 132 milyon dolara gitti. Yine Yozgat Şeker 142 milyon 320 bin dolar olması gerekirken, yaklaşık 35 bin 600 dolara verildi. Gök, fabrikaların arazileriyle satıldığını, kamu yararı olmadığı nedeniyle yeni iptal davası açacaklarını ve Cuma
günü de Ankara’da şeker mitingi yapacaklarını duyurdu.
DEMİR KAPIYA TIRMANDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Şeker Komisyonu başkanı Veli Ağbaba ile milletvekilleri ÖİB bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak içeri alınmayınca Ağbaba, demir kapıya tırmandı. Bunun üzerine kapılar açıldı Ağbaba, şu açıklamayı yaptı: “Bizler, ‘her fabrika bir kale’ diyen kurucularımızın izinden, kaleleri korumak için ant içmiş olanlarız. Alıcılar size sesleniyoruz; sizleri uyarıyoruz; bugün bu fabrikaları kimileriniz kendisi için, kimileriniz de yabancılara satmak için paravan olarak alıyor. Bu fabrikalar, Saray düzeni yıkıldığında halka iade edilecektir. Sizler bugün sadece iki fabrikayı satmıyorsunuz, sizler vatanı satıyorsunuz. Şeker fabrikası vatandır, vatan satılamaz.”
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