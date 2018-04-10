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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP
10.04.2018 - 01:29, Son Güncelleme:

Doğuş Gıda’dan çifte zafer

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Doğuş Gıda’dan çifte zafer

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bor ve Kırşehir’de yaptığı gibi dün de Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları ihale saatini ve yatırımcı listesini ihaleye saatler kala duyurdu.

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları için yapılan ihalelerden ilkinde en yüksek teklifi veren 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt; ikincisinde ise 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ kazandı. Cuma günü 336 milyon lirayla Bor ihalesini önde tamamlayan Doğuş ikinci şeker fabrikası ihalesini de kazanmış oldu.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, basın toplantısında fabrikaların satışının ihaleden birkaç saat önce duyurulmasına tepki olarak “Nasıl bir oyun oynanıyor ki saat 11.00’de ihale duyurusu yapılıyor, saat dörtte ihale. Bugün saat dokuzda duyuru, saat ikide ihale. Birileri önceden biliyor da ihalelere tepki göstereceklere mi söylenmiyor” dedi. Bor ve Kırşehir için verilen tekliflerin, 2011 değerlerine göre 102 milyon dolar kayıp anlamına geldiğini belirten Gök, her bir fabrikanın kota değerinin ton başına 2.400 dolar olması gerektiğine dikkat çekti. Gök’ün hesabına göre Çorum’un 95 bin 750 ton kotasının 229 milyon 800 bin dolar etmesi gerekiyordu. Ancak ihale yaklaşık 132 milyon dolara gitti. Yine Yozgat Şeker 142 milyon 320 bin dolar olması gerekirken, yaklaşık 35 bin 600 dolara verildi. Gök, fabrikaların arazileriyle satıldığını, kamu yararı olmadığı nedeniyle yeni iptal davası açacaklarını ve Cuma
günü de Ankara’da şeker mitingi yapacaklarını duyurdu.

DEMİR KAPIYA TIRMANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Şeker Komisyonu başkanı Veli Ağbaba ile milletvekilleri ÖİB bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak içeri alınmayınca Ağbaba, demir kapıya tırmandı. Bunun üzerine kapılar açıldı Ağbaba, şu açıklamayı yaptı: “Bizler, ‘her fabrika bir kale’ diyen kurucularımızın izinden, kaleleri korumak için ant içmiş olanlarız. Alıcılar size sesleniyoruz; sizleri uyarıyoruz; bugün bu fabrikaları kimileriniz kendisi için, kimileriniz de yabancılara satmak için paravan olarak alıyor. Bu fabrikalar, Saray düzeni yıkıldığında halka iade edilecektir. Sizler bugün sadece iki fabrikayı satmıyorsunuz, sizler vatanı satıyorsunuz. Şeker fabrikası vatandır, vatan satılamaz.”

 

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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