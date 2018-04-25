Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDiyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip
GeriEkonomi Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
25.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunca (FIJET) verilen, "Turizmin oskarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne talip Diyarbakır, 11 ülkeden yazar ve gazetecileri ağırlayacak.

Diyarbakır, kentin turizmde hedeflediği 1 milyon turiste ulaşmak, uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve FIJET tarafından verilen "Altın Elma" ödülünü kente kazandırmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının da yer aldığı Turizm Platformunca düzenlenecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında 11 ülkeden 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci, "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla kentte ağırlanacak.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Diyadin İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turizm Platformu'nun Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Borsası, Dicle Üniversitesi (DÜ), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de bulunduğu 100 paydaştan oluştuğunu söyledi.

Platformun çalışmalarının da katkısıyla kente gelen turist sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 130'luk artış yaşandığını anımsatan İnan, bu yıl da Diyarbakır'ın hedefi olan 1 milyon turiste ulaşarak, uluslararası arenaya açılmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

İnan, bu doğrultuda FIJET üyelerini 27-30 Nisan'da Diyarbakır'da ağırlayacaklarını aktararak, Türkiye dahil 11 ülkeden 36 gazeteci ve yazarın kente geleceğini bildirdi.

DÜNYA TURİZMİNE YÖN VERENLER DİYARBAKIR'A GELECEK

İnan, Diyarbakır'ın hızla değişen ve gelişen yüzüyle dünya turizm arenasına çıktığını vurgulayarak, Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya, Ukrayna'nın da bulunduğu 11 ülkeden 19'u yabancı 36 yazar ve gazetecinin, "insanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla Diyarbakır'da buluşacağını belirtti.

Dünya turizmine yön verenlerin Diyarbakır'a geleceğini ifade eden İnan, programın şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Heyetin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edeceğini, son yıllarda arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığı çıkarılan Zerzevan Kalesi'ni gezeceğini dile getiren İnan, program kapsamında turizm konulu bir de panel düzenleneceğini aktardı.

Organizasyonla Diyarbakır ile ilgili olumsuz algının düzeltilmesine hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden İnan, şunları belirtti:

"Kent, sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerine rağmen hak ettiği değerin çok altında turist alıyor. İnsanlar buraya geldiğinde Diyarbakır'ın gerçek değerini görebiliyor. Program ile Diyarbakır'ı görme imkanı bulan gazeteci ve yazarlar ülkelerine döndüklerinde yaptıkları haberler ve köşe yazılarında şehrimize yer verecek. Bizim zaten onlara bir şey söylememize gerek yok. Gördüklerini yazacaklar. Daha program başlamadan bile bazı gazeteci ve yazarlar kendi hesaplarından ve köşelerinden kenti haber yapmaya başladılar."

 "AMACIMIZ BU ÖDÜLÜ DİYARBAKIR'A GETİRMEK"

İnan, FIJET'in her yıl turizm alanında "turizmin oskarı" olarak görülen Altın Elma ödülünü turizmin geliştirilmesi için gösterdiği üstün çabaların sonucu olarak bir kuruluşa, ülkeye, şehre veya kişiye verdiğini belirterek, Türkiye'nin şimdiye kadar biri 1984'te Antalya, diğeri 2012'de Hamamönü ve 2017'de Konya için 3 ödül aldığını bildirdi.

Ödülün Kültür ve Turizm Bakanlığı düzeyinde kabul edildiğini dile getiren İnan, "Amacımız, bu ödülü dördüncü defa Türkiye'ye getirebilmek. 'Turizm oskarı' olarak adlandırılan Altın Elma'yı Diyarbakır'a kazandırmak istiyoruz. Kentin hak ettiği değere kavuşması için bu ödülü kazanmak için çalışacağız. Oscar alan bir film nasıl sinema çevrelerinde bir yankı uyandırıyorsa Altın Elma ödülünün de turizm çevrelerinde yankı bulacağına inanıyoruz." sözlerine yer verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Artık lokantalarda da geçecek

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı