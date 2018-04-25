Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip

Diyarbakır, kentin turizmde hedeflediği 1 milyon turiste ulaşmak, uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve FIJET tarafından verilen "Altın Elma" ödülünü kente kazandırmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının da yer aldığı Turizm Platformunca düzenlenecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında 11 ülkeden 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci, "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla kentte ağırlanacak.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Diyadin İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turizm Platformu'nun Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Borsası, Dicle Üniversitesi (DÜ), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de bulunduğu 100 paydaştan oluştuğunu söyledi.

Platformun çalışmalarının da katkısıyla kente gelen turist sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 130'luk artış yaşandığını anımsatan İnan, bu yıl da Diyarbakır'ın hedefi olan 1 milyon turiste ulaşarak, uluslararası arenaya açılmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

İnan, bu doğrultuda FIJET üyelerini 27-30 Nisan'da Diyarbakır'da ağırlayacaklarını aktararak, Türkiye dahil 11 ülkeden 36 gazeteci ve yazarın kente geleceğini bildirdi.

DÜNYA TURİZMİNE YÖN VERENLER DİYARBAKIR'A GELECEK

İnan, Diyarbakır'ın hızla değişen ve gelişen yüzüyle dünya turizm arenasına çıktığını vurgulayarak, Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya, Ukrayna'nın da bulunduğu 11 ülkeden 19'u yabancı 36 yazar ve gazetecinin, "insanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla Diyarbakır'da buluşacağını belirtti.

Dünya turizmine yön verenlerin Diyarbakır'a geleceğini ifade eden İnan, programın şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Heyetin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edeceğini, son yıllarda arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığı çıkarılan Zerzevan Kalesi'ni gezeceğini dile getiren İnan, program kapsamında turizm konulu bir de panel düzenleneceğini aktardı.

Organizasyonla Diyarbakır ile ilgili olumsuz algının düzeltilmesine hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden İnan, şunları belirtti:

"Kent, sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerine rağmen hak ettiği değerin çok altında turist alıyor. İnsanlar buraya geldiğinde Diyarbakır'ın gerçek değerini görebiliyor. Program ile Diyarbakır'ı görme imkanı bulan gazeteci ve yazarlar ülkelerine döndüklerinde yaptıkları haberler ve köşe yazılarında şehrimize yer verecek. Bizim zaten onlara bir şey söylememize gerek yok. Gördüklerini yazacaklar. Daha program başlamadan bile bazı gazeteci ve yazarlar kendi hesaplarından ve köşelerinden kenti haber yapmaya başladılar."

"AMACIMIZ BU ÖDÜLÜ DİYARBAKIR'A GETİRMEK"

İnan, FIJET'in her yıl turizm alanında "turizmin oskarı" olarak görülen Altın Elma ödülünü turizmin geliştirilmesi için gösterdiği üstün çabaların sonucu olarak bir kuruluşa, ülkeye, şehre veya kişiye verdiğini belirterek, Türkiye'nin şimdiye kadar biri 1984'te Antalya, diğeri 2012'de Hamamönü ve 2017'de Konya için 3 ödül aldığını bildirdi.

Ödülün Kültür ve Turizm Bakanlığı düzeyinde kabul edildiğini dile getiren İnan, "Amacımız, bu ödülü dördüncü defa Türkiye'ye getirebilmek. 'Turizm oskarı' olarak adlandırılan Altın Elma'yı Diyarbakır'a kazandırmak istiyoruz. Kentin hak ettiği değere kavuşması için bu ödülü kazanmak için çalışacağız. Oscar alan bir film nasıl sinema çevrelerinde bir yankı uyandırıyorsa Altın Elma ödülünün de turizm çevrelerinde yankı bulacağına inanıyoruz." sözlerine yer verdi.