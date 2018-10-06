Dijital dönüşümde başucu kitabı
KAMU ve özel sektörde dijital dönüşüme katkı vermeyi amaçladıklarını belirten Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, dijital dönüşümün başucu kitabı olarak da değerlendirilebilecek bir rapor hazırlığında olduklarını açıkladı.
Aktepe, “Türkiye için kamu ve tüm sektörlerde dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirelim” dedi. TBD’nin düzenlediği Kamu-BİB’20-BİMY’25 toplantısı, Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıklara bağlı kuruluşların yanı sıra yerel yönetimler ve STK temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da başladı. Toplantıda dijital gelecek, küresel eğilimler, yapay zekâ teknolojileri, robotik ve otonom sistemler, bilişim yatırımları, bilişim uygulamaları ve teknolojileri ile özel sektörde ve kamuda dijital dönüşüm konuları ele alınacak.
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