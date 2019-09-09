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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

DHMİ Genel Müdürü Keskin: Havacılık sektörü Türkiye'nin yüz akı

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DHMİ Genel Müdürü Keskin: Havacılık sektörü Türkiye'nin yüz akı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2019 yılının ilk 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık 'öncü sektör' olarak Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 2019 yılının ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Türkiye'nin uygulamaya geçirdiği yeniliklerle havacılık alanından dünya çapında başarılar elde ettiğini söyleyen Keskin, "Son 10 yılda hava yolu yolcu trafiğinin yaklaşık üç kat arttığı ülkemizde, havacılık ‘öncü sektör’ olarak Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor. 2019 yılının Ağustos ayı ve yılın ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri 'havada ağustos bereketi' olarak ifade edebileceğimiz çok güzel bir tabloya işaret ediyor. Havalimanlarımızda Ağustos ayında 23 milyon 262 bin 843 yolcuya hizmet sunuldu. Sekiz aylık dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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