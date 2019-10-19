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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

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Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

Gelecek yılın bütçesinde, ÖTV'den 176,1 milyar liralık gelir öngörülüyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66,7 milyar lira, motorlu taşıtlardan 19,1 milyar lira, tütün mamullerinden 64,8 milyar lira ÖTV geliri elde edilecek. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak bekleniyor.

Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor. AA muhabirinin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl bütçe gelirleri içerisinde büyük paya sahip olan vergi gelirlerinin 912,5 milyar lira olması öngörülüyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 176 milyar 117 milyon 886 bin liralık tahsilat bekleniyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2020'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, motorlu taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon 465 bin lira gelir hedefleniyor.

Bütçeye ÖTV'den sağlanan gelirlerin 2021'de 194 milyar 107 milyon 861 bin, 2022'de 213 milyar 686 milyon 639 bin liraya çıkması öngörülüyor.

KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ GELİRLERİ

Gelecek yıl bütçesinde Gelir Vergisi'nden 187 milyar 494 milyon 302 bin, Kurumlar Vergisi'nden ise 99 milyar 610 bin liralık gelir bekleniyor. Gelir Vergisi'nin 2021'de 211 milyar 180 milyon 792 bin liraya, 2022'de de 231 milyar 61 milyon 867 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar Vergisi'nden de devletin 2021'de 98 milyar 734 milyon 160 bin lira, 2022'de de 109 milyar 379 milyon 603 bin liralık gelir hedefi bulunuyor.  Dahilde alınan KDV gelirinin de 2020'de 167 milyar 416 milyon 156 bin lira, 2021'de 193 milyar 138 milyon 436 bin lira, 2022'de de 215 milyar 126 milyon 10 bin lira olması bekleniyor. 

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