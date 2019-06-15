Cumhurbaşkanlığı’ndan 5.3 milyon kamu görevlisine anket
CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, yaklaşık 5.3 milyon kamu görevlisinin envanterini çıkarmak için anket çalışması başlattı. Bu çerçevede kamu çalışanlarının memnuniyet düzeyi ve talepleri de belirlenecek.
Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek için çalışmalara başlayan İnsan Kaynakları Ofisi, 5.3 milyona yakın kamu görevlisinin memnuniyet düzeyini ölçmek için anket çalışması başlattı.
Kamuda ilk kez yapılan 87 sorudan oluşan ankette memurların hangi kurumlarda çalıştığı, eğitim düzeyi, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma sürelerine yanıtlar aranıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla kamuda çalışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesi, önerilerin alınması, zayıf yönlerin ortaya çıkarılması ve sağlıklı bir envanterin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde tüm kamu personeline yönelik memnuniyet ve talepleri içeren anketlerin yapılması da planlanıyor.
anket.cbiko.gov.tr üzerinden tamamen kişiye özel yapılan anketin sonuçları analiz edilerek raporlaştırılacak. Böylece kamu çalışanlarının devletteki CV’si ortaya konularak, kurumların personel yapısındaki eksik yönler ve gelişime açık alanlar ortaya konulmuş olacak. Ankette daha etkin ve başarılı bir ölçüm için “Skip Logic” yöntemi kullanıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle