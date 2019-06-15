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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı’ndan 5.3 milyon kamu görevlisine anket

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı’ndan 5.3 milyon kamu görevlisine anket

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, yaklaşık 5.3 milyon kamu görevlisinin envanterini çıkarmak için anket çalışması başlattı. Bu çerçevede kamu çalışanlarının memnuniyet düzeyi ve talepleri de belirlenecek.

Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek için çalışmalara başlayan İnsan Kaynakları Ofisi, 5.3 milyona yakın kamu görevlisinin memnuniyet düzeyini ölçmek için anket çalışması başlattı.

Kamuda ilk kez yapılan 87 sorudan oluşan ankette memurların hangi kurumlarda çalıştığı, eğitim düzeyi, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma sürelerine yanıtlar aranıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla kamuda çalışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesi, önerilerin alınması, zayıf yönlerin ortaya çıkarılması ve sağlıklı bir envanterin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde tüm kamu personeline yönelik memnuniyet ve talepleri içeren anketlerin yapılması da planlanıyor.

anket.cbiko.gov.tr üzerinden tamamen kişiye özel yapılan anketin sonuçları analiz edilerek raporlaştırılacak. Böylece kamu çalışanlarının devletteki CV’si ortaya konularak, kurumların personel yapısındaki eksik yönler ve gelişime açık alanlar ortaya konulmuş olacak. Ankette daha etkin ve başarılı bir ölçüm için “Skip Logic” yöntemi kullanıldı.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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