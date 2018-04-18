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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
18.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Coinspace Selçuk, Emlakçı Hafize... Milyonlarca lira gitti...

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Coinspace Selçuk, Emlakçı Hafize... Milyonlarca lira gitti...

Girdikleri sanal saadet zincirinde para batıranlar bu kez Bitcoin borsasına yöneldi. Yüzlerce kişi bu kez parayı kurtarmak için İstanbul’da emlakçılık yapan Hafize B.’ye (61) 5 milyon lirayı aşkın para verdi. İddiaya göre Hatice B. kâr payı ile 18 milyon lirayı bulan parayı Bitcoin borsasında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdi. Ancak ne anapara ödendi ne de kâr payları... Para yatıranlar ikinci kez battı...

Binlerce kişi geçen yıl, Selçuk Özkan’ın başında bulunduğu Coinspace isimli piramit sistem üzerinden milyonlarca lira para kaybetti. Aylık kâr payı vaadi ile sisteme giren çok sayıda kişi, batan paraları kurtarmak için yeni arayışlara girdi.

PARALAR İKİNCİ KEZ BATTI
Çok sayıda kişi, daha önce verdikleri paraları kurtarmak için ikinci kez para verdi. Aracı olarak, aylık yüzde 30 kâr payı ile para verilen isimlerden biri de 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da emlakçılık yapan Hafize B. oldu. Hafize B., kendisine verilen para miktarının 5.5 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi.

B., söz konusu paranın aylık ödenmesi gereken kâr payları ile birlikte 17-18 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Hafize B. ise kendisine verilen paraları, Bitcoin borsalarında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdiğini belirterek, kimseyi dolandırmadığını savundu.

KIZIMIN ARSA PARASI DA GİTTİ
Hafize B. kendini “İnsanların parasını kurtarmak için yeniden arayışa girdik. Bana verilen paraları Murat Ü. ve Erdem B.’ye verdim. Bu iki kişi, söz konusu paraları Bitcoin borsasında değerlendireceklerini söyledi. Kimi insan evini, kimi arabasını satarak bu işe girmiş. Kızım da 800 bin liraya arsasını sattı ve aldığı parayı bana verdi bu işe yatırdık. Kendi kızım dahil çok sayıda akrabamın da parası gitti” sözleriyle savundu.

İŞLER DAHA DA KARIŞTI
Hafize B. “Ancak paraları verdiğimiz bu iki kişi, ne kâr paylarını ödedi ne de ana paraları… Temasa geçtiğimiz başka bir kişiye de 700 bin lira para verdim. Bu kişinin gönderdiği Bitcoin’ler de sahte çıktı. Durum böyle olunca insanlar bana yöneldi. Birçok insan beni arıyor, tehdit mesajları atıyorlar. Hiç tanımadığım insanlar kapıma geliyor, paralarını istiyor. Emlakçılık yapıyordum şimdi ofisime gidemiyorum” dedi.

Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Erdem B.'ye ulaşılamazken Murat Ü. ise hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını söyledi. 

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