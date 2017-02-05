Titan hortladı: 24 bin kişiden 100 milyon Euro topladılar

Türkiye’nin, 90'lı yıllarda Kenan Şeranoğlu'nun kurduğu 'Titan' ile tanıştığı 'saadet zincirlerine' bir yenisi eklendi. Bu kez sistem, dijital para birimi üzerine

kuruldu. Ortada herhangi bir ürün yok. Bir tür piramit ponzi sistemi ile yeni üyelikler yapılıyor. Türkiye genelindeki bir çok ilde otellerde yapılan sunumlarda yeni üyelerin sisteme girişi sağlanıyor. Sisteme giren kişi belli bir miktar ödeyerek giriyor. 300 dolar ile giriş yapan da var 24 bin Euro ödeyerek giriş yapan da... Sistem, yeni üye kazandırdıkça kazandırma üzerine kurulu. Sisteme yeni üye kazandıran, komisyonun yanı sıra puan da kazanıyor.

50 BİN EURO GETİRİP YATIRAN VAR

Adının yazılmasını istemeyen bir kaynak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kendisine de sisteme dâhil olması için teklif yapıldığını belirterek “20 bin Euro veren ertesi gün hipnoz olmuş gibi 50 bin Euro veriyor. Ürkütücü bir durum yaşanıyor” dedi.

KARİYERE GÖRE KAZANÇ

Piramit modele göre şekillenen sistemde, belirli kariyer basamakları var. Coinspace’nin sunum ve tanıtımlarında, iddiaya göre, günlük 1000 Euro kazanç elde eden de var 40 bin Euro elde eden de... Edinilen bilgilere göre, son aylarda çığ gibi yayılan sisteme şimdiye dek Türkiye’den 24 bin kişi üye yapıldı. Hedef ise bir yılsonunda 100 bin üyeye ulaşmak. Söz konusu kişilerden toplanan paranın tutarı ise 100 milyon Euro olarak açıklanıyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplanan paraların önemli bir bölümü döviz büroları üzerinden Malta ve Slovenya’ya çıkarılıyor.

HİSSEYİ DEVRETTİ

Selçuk Özkan’ın (48) kurduğu Coinspace İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş isimli şirkette geçtiğimiz yıl ortasında hisse devri oldu. 600 bin TL sermayeli şirketin 570 bin TL’lik hissesi Malta’da yaşayan Slovenya uyruklu Mojca Plut’a devredildi. Yine Selçuk Özkan'ın geçtiğimiz yıl sonunda Ankara'da kurduğu Espasnet İnternet Bilgisayar Hizmetleri Tic. A.Ş isimli şirket üzerinden ise sistemin network ayağını yürütülüyor.

‘PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ’

Ulaşılan belgelere göre, yeni bir tür ‘saadet zinciri’ olarak anılan Coinspace’yi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim programına aldı. Benzer bir uyarı ise Malta Finansal Hizmetler Otoritesi’nden geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, Coinspace ile ilgili herhangi bir lisans veya yetki belgesi vermedikleri duyuruldu. Kurum açıklamasında, sisteme dâhil olmak isteyenleri, ‘paranızı kaybetme riski var’ şeklinde uyardı.



Sisteme giriş için 300 Euro veren de var 24 bin Euro veren de.



Öte yandan, Coinspace’ye yeni üye kazandırmak için bir kamu bankası ile anlaşmaya varıldığı yönündeki paylaşımlar nedeni ile bankadaki 6-7 milyon liraya bloke konulduğu öğrenildi.

ÖZKAN: YAPTIĞIMIZ İŞLEM YASAL

Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz Selçuk Özkan ise, yürüttükleri faaliyetlerin yasal çerçevede olduğunu söyledi. Özkan, yapılan ödemelere karşı faturaların da kesildiğini şirket olarak vergi ödemesini de yaptıklarını savundu. Özkan, yürüttükleri işlemlere ilişkin BDDK'dan aldıkları bir iznin olmadığını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin aldıklarını belirtti.



Sisteme üye kazandıran kişilerin kariyer basamaklarına göre kazanç elde ettiği ifade ediliyor. Anılan kişiler arasında Ali Dinler'in (En önde ceketli) de yer aldığı anlaşıldı.



AĞAOĞLU: BAKANLIĞA BİLDİRİN

Geçmişte pek çok kişinin "Saadet Zinciri" diye adlandırılan bu sistemin mağduru olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Yaklaşık üç yıl önce yürürlüğe girmiş olan 6502 sayılı yeni Tüketici Kanunu 80. maddesinde bu tür faaliyetler kesin olarak yasaklanmış durumda. Piramit satış başlığı altında yer alan düzenleme ile katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya mal varlığı kazancı olanağı vaadinde bulunan ve mal varlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemlerinin kurulması, yayılması hatta tavsiye edilmesi bile suç haline getirilmiştir. Aynı yasal düzenlemenin 'Ceza Hükümler' başlıklı 77. maddesinde ise bu kurallara aykırılık durumunda Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yer almaktadır. Bu nedenle böyle bir sisteme bilerek veya bilmeyerek katılmış olanlar tedbirli olmalı ve en kısa sürede sistemden çıkarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ihbarda bulunmalıdırlar" dedi.