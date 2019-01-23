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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)
23.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

'Çingene Kızı’na ziyaretçi akını

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'Çingene Kızı’na ziyaretçi akını

GAZİANTEP’te, kentin simgesi ’Çingene kız’ mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi’ni geçen yıl 266 bin 560 kişi ziyaret etti. Özellikle geçen yıl sonu Çingene Kız’ın ABD’den getirilen eksik parçalarıyla bünyesindeki mozaik sayısı artan müzeyi, bu yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep’le özdeşleşmiş ’Çingene Kız’ mozaiği, Mars Heykeli ileÿFırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Müzedeki ziyaretçi sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 100 bin kişi arttı.ÿ2017 yılında 169 bin 884 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen ’Çingene Kızı’ mozaiği oldu.

Çingene Kızı’na ziyaretçi akını

OTELLERDE KONAKLAYAN YABANCI TURİST YÜZDE 15 ARTTI

Kent turizmine de önemli katkısı olan Zeugma Mozaik Müzesi açıldığı 2012 yılından bu yana en çok ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi dokusu ve yemekleri ile ilgi çeken kente gelen turist sayısında da önemli oranda artış yaşandı. 2017 yılında işletme belgeli otellerde konaklayan yerli turist sayısı 524 bin 660 kişiyken, 2018 yılında yüzde 7,22’lik artış ile 562 bin 563 kişi oldu. Yabancı turistlerde ise artış oranı yüzde 15,23 oldu. Bir önceki yıl 98 bin 357 yabancı turistin konakladığı otellerde geçen yıl 113 bin 339 yabancı turist konakladı.

Çingene Kızı’na ziyaretçi akını

EN ÇOK IRAKLI TURİSTLER GELDİ

Kültür ve damak tadı açısından benzerlik gösterdiği için Ortadoğulu turistlerin daha çok geldiği kente geçen yıl en çok Iraklı turistler ziyarette bulundu. 2018’de 34 bin 697 Iraklı Gaziantep’i ziyaret etti. Irak’ı sırasıyla Suriye, Almanya, Çin, İtalya, ABD, İran, Fransa ve Ürdünlü turistler takip etti.

Özellikle geçen yılın sonunda ABD’den getirilen ’Çingene Kız’ mozaiğinin kayıp parçalarının sergilenmeye başlandığı Zeugma Mozaik Müzesi’ne bu yıl da turist akını olması bekleniyor.

 

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