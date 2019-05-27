Çin bankacılık otoritesi o bankaya el koydu
Çin'de Baoshang Bank'ın kontrolüne alan düzenleyici kurum bankalararası borçlarının en az yüzde 70'ini garanti altına alacak.
Çin'de bankacılık düzenleme kurumu Cuma günü kredi riski dolayısıyla Moğolistan merkezli Baoshang Bank'ın kontrolüne aldıktan sonra, basında
bugün yer alan habere göre bankanın 50 milyon yuanı aşan bankalararası borçlarının en az yüzde 70'i düzenleyici kurum tarafından garanti altına alınacak.
Caixin dergisinin kaynaklara dayandırdığı habere göre Baoshang'ın kamu bankalarına olan 50 milyon yuanı aşan borçlarının en az yüzde 80'i garanti altına alınacak. Kalan borçlar da düzenlemeler çerçevesinde geri ödenebilecek.
Çin Merkez Bankası da, düzenleyici kurumun Baoshang Bank'ın yönetimini Cuma günü kontrolüne almasının ardından, 50 milyon yuanın altındaki tüm şirket mevduatı ve bankalararası yükümlülüklere garanti getirdiğini belirtmişti.
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