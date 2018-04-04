CHP’den büyük şeker mitingi
CHP, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlattığı kampanyayı Çorum’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halka hitap edeceği bir mitingle sürdürecek.
CHP, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesinin ardından, satışın durdurulması amacıyla “Şeker vatandır, vatan satılamaz” sloganıyla bir dizi etkinlik düzenlemiş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sorumluluğundaki CHP heyeti özelleştirilmesi planlanan tüm şeker fabrikalarını ziyaret ederek görüşmeler yapmıştı. CHP, bu kez 7 Nisan’da Çorum’da büyük bir miting düzenleyecek. Mitingde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu halka seslenecek. CHP’li Ağbaba, CHP’nin bütün milletvekillerinin de katılacağı mitingde parti logo ve bayraklarının olmayacağını, bunun yerine Türk bayrağı kullanılacağını belirterek, “Parti farkı gözetmeksizin, şeker fabrikalarının satışına karşı duran herkesi mitinge bekliyoruz. Hükümet üyeleri dahil bu satışı savunan bir kişi dahi yok. Büyük şeker mitinginde bu satışın durdurulması için çağrı yapacağız. Hükümete ‘Gel bu sevdadan vazgeç, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin lehine olan bir sevda değil’ diyeceğiz” dedi.
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