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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Çekici ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

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Çekici ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Türkiye otomotiv sektörünün alt mal gruplarından çekicilerde yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak 651,7 milyon dolara çıkarken, 2018'in bitimine 3 ay kalmasına rağmen yıllık bazda tüm zamanların en yüksek dış satım rakamına bugünden ulaşıldı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, ocak-eylül 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 23 milyar 415 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün alt mal gruplarından çekicide dış satım ise 9 aylık dönemde, 2016'da başlayan ve geçen yıl da devam eden yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.

391 milyon dolarla daha önce tarihinin en yüksek rakamının yakalandığı 2008'den sonra gerileyen çekici ihracatı, 2015'te 53 milyon 636 bin dolara inerken, 2016'da yüzde 493 artışla 318 milyon 263 bin dolara, geçen yıl da yüzde 38 yükselişle 439 milyon 278 bin dolara yükseldi.

Bu rakamla geçen yıl rekor kıran çekici ihracatı, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak 335 milyon dolardan 651,7 milyon dolara çıktı. Böylelikle, yılın bitimine 3 ay kalmasına rağmen yıllık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmış oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye'nin en fazla çekici gönderdiği ülkelerin başında Almanya gelirken, bu ülkeyi Polonya ve Fransa izledi.

Almanya'ya 9 ayda yapılan ihracat, yüzde 144,7 artışla 99 milyon dolardan 242,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde Polonya'ya dış satım yüzde 238 yükselerek 31,3 milyon dolardan 105,8 milyon dolara ve Fransa'ya da yüzde 16,5 artarak 89 milyon dolardan 103,7 milyon dolara ulaştı.

İspanya'ya ihracat yüzde 30, İtalya'ya yüzde 70, Macaristan'a yüzde 57 artarken, Bulgaristan'a dış satım 23 katına, Gana'ya ihracat ise 35 katına çıktı.

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