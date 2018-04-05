Büyük operasyonda 'albay' detayı

ANKARA’DAN GELDİ



DÜN sabah saat 06:00 sıralarında, gayrimenkul piyasasını hareketlendiren büyük bir gözaltı işlemi yapıldı. Söz konusu işlem, Pana Yapı’nın bir süre önce satın aldığı Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticilerine yönelik yapıldı. Soruşturma kapsamına 11 kişi hakkında göz altı kararı verilmişti. Şüphelilerden önemli bir kısmı İstanbul’daki adreslerinde gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir ismin ise Albay E. U. (48) olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Albay U.’nun İstanbul’da bulunan lojmanına gitti.

"KARDEŞLERİME ZARAR VERMEK İÇİN"

Ancak Albay U.’nun Ankara’da görevde olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre Albay U., hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra İstanbul’a geldi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Albay U. ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Albay U. ifadesinde, bedelini ödemeden projeden herhangi bir daire almadığını kaydetti. Albay U., hakkındaki iddiaların ise operasyon kapsamında gözaltın alınan kardeşlerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü söyledi. Albay U., şirkette finansın başındaki kişi olan M. A.'nın ise kayıplara karıştığı bilgisine sahip olduğunu aktardı.

HİSSELERLE OYNANDI

Gözaltına alınan isimlerden Albay U.'nun kardeşi N. C. U. ise emniyet ifadesinde Pana Yapı ve Selimoğlu İnşaat'ta yönetici olarak çalıştığını belirtti. U. ifadesinde, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. U., sahip olduğu hisselerin, zorla elinden alındığını öne sürdü. U., Raci Şaşmaz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, borsada manüplasyon yapıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

"AİLECEK GÖRÜŞÜYORDUK"

Albay U. verdiği ifade sonrası savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albay U.’nun eski eşi H. K. (45) ise, suç duyurusunda bulunan isimlerden Pana Yapı’nın sahibi T. Raci Şaşmaz ile ailecek görüştüklerini belirterek “Aramızda herhangi bir problem yoktu. Sonradan şirkette ne yaşandığını ben bizzat bilmiyorum. Banka kayıtları ve diğer gayrimenkuller araştırılırsa söylediklerim doğrulanacaktır” dedi.

PARASINI VERDİM EVİMİ ALAMADIM

Savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılan Z. Ü. (44) ise 17 yıllık devlet memuru olduğunu, Brooklyn Dream isimli projeden iki daire aldıklarını, belirterek "Birisi, eşim tarafından çekilen kredi ile, diğeri de benim sattığım gayrimenkullerin parasıyla satın alındı. Para verildiği zaman henüz inşaat başlamamıştı. Topraktan yatırım olarak bu işe girdik. K. ve diğer kaynım Y. şirketin çalışanlarıydı diye biliyorum. Hakkımızdaki, hiç bir bedel ödemediğimiz ve bunların başka türlü verildiği iddiaları doğru değil. Tüm emeklerimizi harcamamıza rağmen henüz evimize de kavuşamadık. Şirketin ne idarecisi ne de çalışanıyım. Müşteki olarak adı geçen Raci Şaşmaz, ailece görüştüğümüz birisidir. Güvene dayalı bu işe girişmiştim zaten. Ben olayın mağduruyum" dedi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında yer alan Albay U.’nun yanı sıra H. K. A. U., A.Y. ve Z. T. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler K. C. U., N. T., A. Z., İ. G.’nin ifade işlemleri ise dün tamamlandı. Şüphelilerin ne zaman adliyeye sevk edileceklerine ilişkini ise net bir bilgi bulunmuyor.

'DAHA BÜYÜK SUÇLAR VAR' İDDİASI

Bir kısım şüphelinin avukatı Azat Ekici konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil K.U. ve diğerleri 'suçlu' imiş gibi lanse ediliyor. Soruşturmanın henüz başındayız, kim suçlu kim değil ileride ortaya çıkacak. Dikkat edilmesi gereken husus K.U.’nun, bu dosyanın şikayetçileri hakkında daha kapsamlı ve daha ciddi suç iddiaları olduğudur. Eminizki yürüyen diğer soruşturmada esas gerçekler ortaya çıkacaktır.”

Bu arada, gözaltına alınan isimlerden bir kısmı da, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan Raci Şaşmaz ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

BAŞKA SUÇLAR ÖRTÜLMEK İSTENİYOR

Soruşturmada adı geçen Y. U. (40) ise Hürriyet Dünyası'na yaptığı açıklamada “Ben ve 74 yaşındaki annem Antalya’daydık. İstanbul’a gelmemiz istendi. Dün akşam uçakla geldik. Bu sabah da savcı beye geldik; ben ve annem ifade verdik. Adliyede bekliyoruz. Bu operasyonla birlikte birileri başka bir takım suçları örtmeye çalışıyor; birileri vakit kazanmaya çalışıyor. 40 milyon liranın kayıp olduğu söyleniyor. Ki böyle bir şey söz konusu değil. Bir konuyu da anlamak mümkün değil. 40 milyon kayıp olduğu iddia edilirken ve finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve ortağın yurt dışında olmasına rağmen soruşturmada kendisi hakkımda en ufak bir ifade geçmemesi enteresan.Hakkımızdaki ifadeler gerçek dışı. Şirketin çalışanlarından 25 kişi şimdi adliyede ve bizim lehimize şahitlik yapmak için bekliyorlar. 74 yaşındaki annemin olay ile hiçbir ilgisi yok” dedi.

Bu arada, şirketin finanstan sorumlusu M. A.'nın ABD'ye kaçtığı ifade ediliyor.

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