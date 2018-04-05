Büyük operasyonda 'albay' detayı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBüyük operasyonda 'albay' detayı
GeriEkonomi Büyük operasyonda 'albay' detayı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-Hurriyet.com.tr
05.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Büyük operasyonda 'albay' detayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyük operasyonda 'albay' detayı

İstanbul Fikirtepe’de proje yürüten Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticisi ve çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda önemli bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin, halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir albay olduğu anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Albay E. U.’nun Ankara’dan İstanbul’a gelerek ifadesini soruşturmayı yürüten savcıya verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANKARA’DAN GELDİBüyük operasyonda albay detayı

DÜN sabah saat 06:00 sıralarında, gayrimenkul piyasasını hareketlendiren büyük bir gözaltı işlemi yapıldı. Söz konusu işlem, Pana Yapı’nın bir süre önce satın aldığı Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticilerine yönelik yapıldı. Soruşturma kapsamına 11 kişi hakkında göz altı  kararı verilmişti. Şüphelilerden önemli bir kısmı İstanbul’daki adreslerinde gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir ismin ise Albay E. U. (48) olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Albay U.’nun İstanbul’da bulunan lojmanına gitti.

"KARDEŞLERİME ZARAR VERMEK İÇİN"

Ancak Albay U.’nun Ankara’da görevde olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre Albay U., hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra İstanbul’a geldi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Albay U. ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Albay U. ifadesinde, bedelini ödemeden projeden herhangi bir daire almadığını kaydetti. Albay U., hakkındaki iddiaların ise operasyon kapsamında gözaltın alınan kardeşlerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü söyledi. Albay U., şirkette finansın başındaki kişi olan M. A.'nın ise kayıplara karıştığı bilgisine sahip olduğunu aktardı. 

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durdu
Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durdu!

HİSSELERLE OYNANDI

Gözaltına alınan isimlerden Albay U.'nun kardeşi N. C. U. ise emniyet ifadesinde Pana Yapı ve Selimoğlu İnşaat'ta yönetici  olarak çalıştığını belirtti. U. ifadesinde, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. U., sahip olduğu hisselerin, zorla elinden alındığını öne sürdü. U., Raci Şaşmaz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na  suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, borsada manüplasyon yapıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

"AİLECEK GÖRÜŞÜYORDUK"

Albay U. verdiği ifade sonrası savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albay U.’nun eski eşi H. K. (45) ise, suç duyurusunda bulunan isimlerden Pana Yapı’nın sahibi T. Raci Şaşmaz ile ailecek görüştüklerini belirterek “Aramızda herhangi bir problem yoktu. Sonradan şirkette ne yaşandığını ben bizzat bilmiyorum. Banka kayıtları ve diğer gayrimenkuller araştırılırsa söylediklerim doğrulanacaktır” dedi.

PARASINI VERDİM EVİMİ ALAMADIM

Savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılan Z. Ü. (44) ise 17 yıllık devlet memuru olduğunu, Brooklyn Dream isimli projeden iki daire aldıklarını, belirterek "Birisi, eşim tarafından çekilen kredi ile, diğeri de benim sattığım gayrimenkullerin parasıyla satın alındı. Para verildiği zaman henüz inşaat başlamamıştı. Topraktan yatırım olarak bu işe girdik. K. ve diğer kaynım Y. şirketin çalışanlarıydı diye biliyorum. Hakkımızdaki, hiç bir bedel ödemediğimiz ve bunların başka türlü verildiği iddiaları doğru değil. Tüm emeklerimizi harcamamıza rağmen henüz evimize de kavuşamadık. Şirketin ne idarecisi ne de çalışanıyım. Müşteki olarak adı geçen Raci Şaşmaz, ailece görüştüğümüz birisidir. Güvene dayalı bu işe girişmiştim zaten. Ben olayın mağduruyum" dedi.

 İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında yer alan Albay U.’nun yanı sıra H. K. A. U., A.Y. ve Z. T. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler K. C. U., N. T., A. Z., İ. G.’nin ifade işlemleri ise dün tamamlandı. Şüphelilerin ne zaman adliyeye sevk edileceklerine ilişkini ise net bir bilgi bulunmuyor.

'DAHA BÜYÜK SUÇLAR VAR' İDDİASI

Bir kısım şüphelinin avukatı Azat Ekici konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil K.U. ve diğerleri 'suçlu' imiş gibi lanse ediliyor. Soruşturmanın henüz başındayız, kim suçlu kim değil ileride ortaya çıkacak. Dikkat edilmesi gereken husus K.U.’nun, bu dosyanın şikayetçileri hakkında daha kapsamlı ve daha ciddi suç iddiaları olduğudur. Eminizki yürüyen diğer soruşturmada esas gerçekler ortaya çıkacaktır.”

Bu arada, gözaltına alınan isimlerden bir kısmı da, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan Raci Şaşmaz ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

BAŞKA SUÇLAR ÖRTÜLMEK İSTENİYOR
Soruşturmada adı geçen Y. U. (40) ise Hürriyet Dünyası'na yaptığı açıklamada “Ben ve 74 yaşındaki annem Antalya’daydık. İstanbul’a gelmemiz istendi. Dün akşam uçakla geldik. Bu sabah da savcı beye geldik; ben ve annem ifade verdik. Adliyede bekliyoruz. Bu operasyonla birlikte birileri başka bir takım suçları örtmeye çalışıyor; birileri vakit kazanmaya çalışıyor. 40 milyon liranın kayıp olduğu söyleniyor. Ki böyle bir şey söz konusu değil. Bir konuyu da anlamak mümkün değil. 40 milyon kayıp olduğu iddia edilirken ve finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve ortağın yurt dışında olmasına rağmen soruşturmada kendisi hakkımda en ufak bir ifade geçmemesi enteresan.Hakkımızdaki ifadeler gerçek dışı. Şirketin çalışanlarından 25 kişi şimdi adliyede ve bizim lehimize şahitlik yapmak için bekliyorlar. 74 yaşındaki annemin olay ile hiçbir ilgisi yok” dedi.

Bu arada, şirketin finanstan sorumlusu M. A.'nın ABD'ye kaçtığı ifade ediliyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.04.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Bakan Zeybekci'den ABD'ye mektup!

Büyük operasyonda 'albay' detayı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?