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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
06.08.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor! Nüfusu 22 katına çıkacak

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Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor! Nüfusu 22 katına çıkacak

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi 6 bin 600 nüfuslu Amasra, 5 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar doldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, bayram süresince 100-150 bin turist beklediklerini söyledi.

Amasra Kalesi’nin 4 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alındığı Amasra ilçesi, bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak
Amasra'da, Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90’ı doldu. Kent merkezi 6 bin 600 nüfusa sahip olan ilçeye, bayram tatilinde 100-150 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde yoğun hazırlıklar devam ediyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçemizde günübirlik 100-150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimiz, pansiyonlarımız gelen turistlerimizi ağırlamak için bütün hazırlıklarını tamamladı. Tabi yaşayacağımız yoğunluk için Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ile ortak çalışma da yapıyoruz. 
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak
Örneğin otopark sorununu çözmek için Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün boş alanını araçlar için kullanacağız. Türkiye’nin ilk ev pansiyonculuğu Amasra'da başlamıştı. Bizler hala bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. 
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak
Bayramda yoğunluk olacağı için Ahatlar, İnpiri ve Gömü köylerinde de misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Gelecek olan misafirlerimize yeterince yerimiz var. Tüm Türkiyeyi Amasramıza bekliyoruz. dedi.
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, "Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum’a da uğruyor. Şu anda İnkum’da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak
Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış da, "59 kilometrelik sahil şeridimizde yaklaşık 20’ye yakın kumsalımız ve plajımız var. 5 günlük bayram tatilinde misafirlerimiz en iyi şekilde hazırlamak için gereken önlemlerimizi aldık" dedi.
Bu ilçede 6 bin 600 kişi yaşıyor Nüfusu 22 katına çıkacak

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