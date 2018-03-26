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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
26.03.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Bu da Aysun Bank! TRT sekreterinin 590 yıl hapsi istendi

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Bu da Aysun Bank! TRT sekreterinin 590 yıl hapsi istendi

Arkadaşları, bürokratlar, polis kocasının meslektaşlarından oluşan 43 kişiyi TRT’nin kantin ihalesinden ve arsa alım satımından kâr payı verileceği vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen TRT sekreteri Aysun E.’ye dava açıldı. Savcılık, Ekici ve eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 590 yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcılık, şüpheliler hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, aralarında TRT çalışanı, polis ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi müşteki olarak yer aldı.

Bu da Aysun Bank TRT sekreterinin 590 yıl hapsi istendiİddianamede, şüphelilerin oluşturduğu dolandırıcılık sistemi bütün ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre Aysun E., TRT’nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle piyasadan para toplamaya başladı. E., müştekileri ikna etmek için TRT yöneticilerinin imzalarını taklit ederek, sahte kantin sözleşmeleri hazırladı. Hatta müştekilerden alınan paraların, TRT kurumuna yatırıldığına inandırmak amacıyla sahte tahsilat makbuzları bile düzenlendi.

BAKANIN ADINI KULLANDI

Şüpheliler, ucuza alınıp pahalıya satılacak arsalardan da kâr payı dağıtılacağı vaadiyle ikinci bir dolandırıcılık yöntemi kullandı. Şüpheliler, arasa alım satım için para toplama sürecinde ilgileri olmadığı halde Bakan Numan Kurtulmuş’un danışmanlarının da bu işte olduğunu belirterek güven ortamı sağlamaya çalıştı. Oluşturulan bu güven ortamına inanan ve aldanan müştekiler, bu şekilde satılacak olan arsa payı üzerinden kâr alacaklarını zannederek sisteme para yatırdı.

SİSTEM BÖYLE İŞLEDİ

Aysun E., oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen kâr payı adı altından ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine inanan müştekiler, bu sefer ilk ödediklerinden daha fazla sisteme para yatırmaya başladılar. İddianamede sisteminin çöküşü ise şöyle anlatıldı:

PARA AKIŞI KESİLİNCE ZİNCİR KOPTU

“Süreç içerisinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtımında zorluk yaşandığı, bu nedenle  sanıklara inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesi ile zincirin koptuğu anlaşılmıştır. ”

KENDİSİ TRT’DEN KOCASI EMNİYETTEN TOPLADI

Oluşturulan dolandırıcılık zincirinde her bir şüphelinin bir görevi bulunduğu belirtildi. Aysun E.’nin daha çok TRT içindeki belirleyici bir etki oluşturduğu, E.’nin polis eşi Araf E. ve şüpheli polis Cemalattin G.’nin daha çok emniyet teşkilatı içerisinde sisteme para katılmasını sağlamak amacıyla müşteri buldukları belirtildi.

KOMİSYON KARŞILIĞINDA MÜŞTEKİ BULDULAR

Diğer şüphelilerin de organizasyon içerisinde komisyon karşılığında müşteri buldukları ve Aysun E. ile devamlı iletişim halinde bulundukları iddia edildi. İddianamede, Aysun E.’nin sahte TRT kantin ihalesinden ve arsa alım satışından kar payı vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL para topladığı belirtildi.

BÖYLE GÜVEN TELKİN ETTİ

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekilerden M.F.N., Aysun E.’yi tanıdığını arsa alıp satıldığını, bundan kâr payı dağıtıldığının kendisine söylediğini, 10 bin TL para verdiğini, istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içerisinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı.

19 BİN TL KÂR PAYI ALDIK

Müşteki Z.T.A. da ifadesinde, Aysun E.’nin, TRT’de bulunan kantin hisselerinin satıldığını, hisse başına 3 bin TL kar payı alındığını söylediğini, eşi ile birlikte 45 bin TL’yi havale ettikleri, kâr payı adı altında 19 bin TL para aldıkları, ancak daha sonra bu durumun bittiğini, bu şekilde dolandırıldıklarını ifade etti.

ZİNCİR DAHA SONRA KOPTU

Müşteki S.A. da Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda polis memuru olduğunu şüphelilerden Araf E. ile meslektaş olduklarını, TRT’deki kantin ihalesinin Aysun E.’nin çalıştığı birime verildiği yönünde bilgiler verdiğini, bu şekilde 45 bin TL karşılığında 3 bin TL kâr payı verileceğini ifade ettikleri, 45 bin TL para yatırdığını, 19 bin TL’sinin geri aldığını, daha sonra ise zincirin koptuğunu belirtti.

 

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