Boğaziçi Üniversitesi’nden tarım platformu

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nun, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, sivil toplum kuruluşları, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi olarak bünyelerinde Ziraat Fakültesi bulunmasa da, farklı uzmanlıklar sayesinde bu bilgi ve beceriyi tarım odağında buluşturmanın mümkün olduğunu söyledi. Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu da, “Platform ile bu alanda çok farklı paydaşların, tek tek birbirleriyle rekabet de etseler, bir araya gelip ortak hareket ederek tarımda yeni bir dünyayı kurgulayacağı bir platform oluşturuyoruz” dedi.

YÜZDE 15 AZALACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik de “Dünyada bugün yaklaşık 4.5 milyar ton gıda üretilirken, bunun üçte biri israf ediliyor. 119 ülkenin 52’si açlık sınırı altında bulunuyor. Artan gıda tüketimi paralelinde gıda üretiminin de yüzde 60 oranında artması beklenirken, yer kürenin doğal kaynakları hızla azalıyor. Tarımda verim de sürekli düşüyor” diye konuştu. Türkiye’nin kendi coğrafyasında en büyük tarım ülkesi olmakla beraber tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer almadığını söyleyen Nevzat Birişik, 2080 öngörülerine göre Türkiye’nin tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 az üreteceğini söyledi. Birişik, mevcut sınırlı kaynakları çok daha verimli ve bilinçli değerlendirmek için katma değer oluşturan çözümlere başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ AZALTILMALI

PROF. Dr. Gökhan Özertan moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Tarım Finansmanında Yenilikçi Teknolojiler ve Yaklaşımlar’ panelinde de Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve T.C. Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen yer aldı. Koçak, buzağı ölümlerine dikkat çekerek, “Senede 500 bin buzağı ölüyor. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun nedenleri ise önlenebilir. Yapılması gereken aşılar var. Buzağıların anne sütü alması çok önemli. Eğer bunları sağlayabilirsek buzağı ölümlerini normal seviyelere çekebiliriz. Böylece daha az ithalat yapmış oluruz” dedi. Koçak kurulan platform hakkında da, “Platform bizim için de büyük öneme sahip. Platform sayesinde farklı fikirlere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.