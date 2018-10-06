Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey üzerinden yapılan eleştirilere, “Tüm arkadaşlarımıza ‘bunlardan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız’ dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz” yanıtını verdi. Türkiye’yi ‘faiz, kur, enflasyon şeytan üçgeninden’ kurtaracaklarını belirten Erdoğan, “Her türlü yatırıma açığız. Yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz” dedi. Erdoğan, dün AK Parti Kızılcahamam kampında ekonomideki gelişmelere ilişkin şu mesajları verdi:

KONTROL ATINA ALDIK



“Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen iki ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böylesine büyük bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespiti. Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız, çözmemiz gereken sorunlarımız yok mu? Elbette var. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz.

FIRSATA ÇEVRİLİR

Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğunu biliyorum. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra yeniden bir toparlanma ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına dair yoğun şikâyetler alıyoruz. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edecek ve kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgeninden çıkartana kadar gereken her türlü tedbiri alacak, adımı atacağız.

Ülkemizi kendi reçetelerimizle, çözümlerimizle, programlarımızla hedeflerine ulaştıracağız. Elbette her türlü yatırıma, desteğe, katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize egemenliğimize ve geleceğinize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. AK Parti döneminde ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadele ettik.”

TÜRKİYE’DE KRİZ YOK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet altında bırakarak, aslında örtülü bir şekilde ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Anamuhalefetin başındaki zat, ‘kriz’ diyor. Türkiye’de bir defa kriz yok. Önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye’de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon, manipülatif bir hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar. Sen de bu faturanın aktörleri arasında yerini alıyorsun. Her şeyden önce biz kimseye gidip de para istemedik, istemiyoruz. Bu devirde kim kime yalvardığı, yakardığı için para verir? Ülkemize yatırımcıları davet etmek cumhurbaşkanı olarak şahsımın en başta gelen görevi değil midir?” dedi.