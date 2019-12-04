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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

"Beyaz altın" sofralar için hazırlanıyor

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"Beyaz altın" sofralar için hazırlanıyor

Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getiriliyor.

Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünün karşılandığı Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getirilmeye başlandı.

Çiftçilerin yetişmesi için suyla besledikleri çeltik, pirinç safhasına gelinceye dek birçok işlemden geçiyor. Hasadı yapılan çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor.

Fabrikalarda işlenen çeltik sofralar için pirinç haline getiriliyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin "çeltik ambarı" olduğunu söyledi.

Çeltiğin zorlu bir üretim sürecinin ardından, fabrikalarda işlendikten sonra sofralara ulaştığını anlatan Balcılar, "Çeltik üreticileri 6 ay boyunca adeta bir annenin çocuğuna baktığı gibi özenle ürünü yetiştiriyor. Hasadın ardından kurutulan çeltik, pirinç haline getirilmesi için fabrikalarda işleniyor. Hem tarlada hem de fabrikalarda son haline getirilen pirinç vatandaşımızın sofrasında yerini alıyor." dedi.

"PİRİNCİ AĞIRLIKLI OLARAK İSTANBUL'A GÖNDERİYORUZ"

Çeltik fabrikası sahibi Ali Gümüş ise çeltiğin biçildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara getirildiğini ifade etti.

İlk olarak ürünün içerisinde olabilecek sap, çöp ya da taşın ayıklandığını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Çeltiğin kabuğu soyulduktan sonra kepeğinden arındırılır. Hava yardımıyla pirinç temizlenir, mat şekilde olan ürün parlatıldıktan sonra el değmeden paketlenir. İnsanımızın önüne daha lezzetli ve güzel pilavlık pirinçleri gönderebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Burada işlediğimiz pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. Ankara, Antalya, Denizli, Burdur ve Nevşehir gibi illere kamyonlarla bayilerimize götürüyoruz."

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