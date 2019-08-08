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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor

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Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi’nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteninin ağustos sayısı yayımlandı. Bültende, 25 Temmuz 2019 tarihli para politikası toplantısında yönetim konseyinin bankanın faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı ve faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği anımsatıldı.

Ticarette artan korumacılık tehdidine, finansal piyasalarda oynaklıklara ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklara bağlı olan uzatmalı belirsizliklerin Euro Bölgesi’nde özellikle imalat sektörüne olumsuz yansıdığına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğine işaret edilen bültende, “Bu ortamda, enflasyonist baskılar yumuşak kalmıştır. Bu nedenle, finansal koşulların çok olumlu olarak kalmasını sağlamak ve Euro Bölgesi’nin ekonomik genişlemesini destelemek için önemli ölçüde bir parasal teşvike ihtiyaç duyulmaya devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bültende, anlaşmasız Brexit riskinin devam ettiğine vurgu yapılarak, veri ve anket sonuçlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisinin reel olarak büyümesinin birinci çeyreğe göre zayıf kalacağına işaret ettiği aktarıldı. Euro Bölgesi’hde reel büyüme yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçmişti.

ECB bülteninde, “Geleceğe bakıldığında, Euro Bölgesi’nin ekonomik genişlemesi olumlu finansman koşullarıyla desteklenmeye devam edilecektir” değerlendirmesi yapılarak, istihdamın artmasının, yükselen işçi ücretlerinin, düşük enerji fiyatlarının ve biraz daha yavaş olsa da artan küresel ekonomik faaliyetlerin bölgede büyümeyi destekleyeceğinin altı çizildi.

ECB, 25 Temmuz’daki Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakılmasına karar vermişti. Bankanın daha düşük faiz ve potansiyel parasal genişleme sinyali vermesi dikkati çekmişti. 

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