Barış isteyene ‘zorunlu denetim’
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Hazırlıkları süren torba yasa taslağına eklenmesi öngörülen bir maddeyle, Türkiye genelinde imar barışına başvurup yapı kayıt belgesi alan milyonlarca binaya yapı denetim zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor. Rapora göre bunlardan riskli görülenler 60 gün içinde yıkılacak ve bunlar kentsel dönüşüm kapsamına alınarak, tüm olanaklarından yararlandırılacak.
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