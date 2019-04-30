Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu
GeriEkonomi Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.04.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart ayında 4 trilyon 138 milyar 992 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı martta 12 milyar 351 milyon oldu.

BDDK tarafından, mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. 
Rapora göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 138 milyar 992 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 271 milyar 651 milyon lira arttı. 

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 517 milyar 783 milyon lira, menkul değerler 530 milyar 725 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 11,1, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,0, krediler toplamı ise yüzde 5,2 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,04 oldu. 

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 12 MİLYAR 351 MİLYON LİRA OLDU 

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat martta 2018 sonuna göre yüzde 8,4 artarak 2 trilyon 207 milyar 574 milyon lira oldu. 
2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 2,5 artarak 432 milyar 666 milyon liraya ulaştı. 
Ocak 2019 döneminde sektörün dönem net karı 12 milyar 351 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 16,35 seviyesinde gerçekleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

IDEF'19 kapılarını açtı

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı

Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru