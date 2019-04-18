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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Balıkçılar hamsi ve istavritte umduğunu bulamadı

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Balıkçılar hamsi ve istavritte umduğunu bulamadı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya "Balıkçıların çok umutlu olduğu hamsi, sezonda yasal boyuna ulaşmış fakat gelişememiştir. Balıkçılarımız bu av sezonunda hamsi ve istavritten umduklarını bulamadı" dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Eylül 2018'de başlayan av sezonunun, 15 Nisan 2019'da sona erdiğini anımsattı. 

Balıkçıların av sezonu boyunca evlerine ekmek götürebilmek için çalıştıklarını belirten Özkaya, "Bu sezon bazı türlerin avcılığında azalma oldu. Balıkçıların çok umutlu olduğu hamsi, sezonda yasal boyuna ulaşmış fakat gelişememiştir. Aynı zamanda istavritin de yasal boyutlara ulaşamaması balıkçılarımız açısından olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Balıkçılarımız bu av sezonunda hamsi ve istavritten umduklarını bulamadı." değerlendirmesinde bulundu. 

Özkaya, hamsinin gelişememesinin özellikle Gürcistan'da küçük hamsi avcılığından kaynaklandığını savunarak, bu ülkede hamsi avcılığına bir sene ara verilmesinin faydalı olacağını söyledi. 

Sezona büyük umutlarla başlayan balıkçıların umduğunu tam olarak bulamadığına vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti: 

"Zorlu koşullar altında bu mesleği icra edip halka balık yediren, alın teriyle para kazanan, yuvasını geçindiren balıkçılarımız, sezon kapanışıyla dinlenecek, tekne ve ağ bakımlarını gerçekleştirecek ve hazırlıklarını yaparak yeni sezona yeni umutlarla başlayacaklar. Bizler de bu süreçte balıkçılarımızın isteği doğrultusunda, yasalar çerçevesinde ilgili kurumlarla görüşerek onların yanında olacağız." 

Özkaya, av yasağı zamanında denizlerin korunması gerektiğinin altını çizerek, yasa dışı avcılık yapanların teknelerine el konulması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

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