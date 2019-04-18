Bakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı
GeriEkonomi Bakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
18.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Kıdem tazminatı) En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatında yeni sisteme ilişkin, "Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katıldı. 
Buradaki konuşmasında gündemdeki kıdem tazminatı düzenlemesine değinen Selçuk, kıdem tazminatının sadece bugünün konusu olmadığını, eskiden beri gündemde olan bir konu olduğunu söyledi. 

Kıdem tazminatının hem hükümetin hem sosyal tarafların gündeminde olduğunu ve Yeni Ekonomi Programında da yer aldığını belirten Selçuk, şöyle
konuştu: 

"Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." 

"BU DEĞİŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

Teknolojik gelişim sürecinin yeni imkan ve fırsatlar sunarken diğer taraftan da bazı tehditleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Selçuk, "Ailelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili tüm taraflarla insanlık tarihini yeniden şekillendiren bu değişimi en iyi şekilde yönetmek zorundayız. Toplum olarak bu süreci doğru yönetebilir, neslimizi yeni koşullara uygun bir şekilde hazırlar ve yetiştirirsek eğer, sadece ülkemize değil insanlığa da büyük bir katkımız sunmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Selçuk, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının yeni sanayi devriminin de ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, şöyle devam etti: 
"Endüstriyel robotların, akıllı yazılımların, yapay zekanın getirdiği avantajlar; iş dünyasında ve fabrikalarda makineleşmenin yaygınlığını hızla artırmakta. Diğer taraftan bu dönüşümün, mevcut pek çok iş ve görev türünün gelecekte değişmesine veya yeniden tasarlanmasına sebep olacağı da öngörülmekte. Bu değişim, kurum ve kuruluşların yeni rekabet koşullarına hazırlanmalarını zorunlu hale getiriyor." 

"DEĞİŞİMİN GETİRDİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ" 

Türkiye'nin yeni sanayi devriminde "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" olarak tanımlanan bir süreci sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk, şunları söyledi: 
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gelecek; bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır.' ifadesi hem bu sürecin önemini vurguluyor hem de hedef perspektifimizi zenginleştiriyor. Hükümetimiz, dijital dönüşümde kamu hizmetlerini; sosyal ve ekonomik hayatı çok boyutlu ve küresel ölçekte etkileyecek önemli bir gelişme olarak ele alıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 'Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 'Türkiye'nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası' ile 'İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası'nın hazırlanması, 'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nun kurulmuş olması çok önemli adımlarımızdır." 

Bakan Selçuk, hükümetlerinin teknolojik dönüşümde attığı adımların devrim niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Bu teknolojilere sahip olmak nitelikli insan gücüne, ciddi tekabül süreçlerine ve güçlü mali bir yapıya sahip olmayı gerektiriyor. İnşallah daha parlak bir geleceği şekillendirmek ve toplumlarımızın yapısını güçlendirmek için bu değişimin getirdiği fırsatları değerlendireceğiz." dedi. 

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ KURSLARA 60 BİN KİŞİ KATILDI 

Geçmişte önemli olan fiziksel gücün yerini bugün fikir gücünün aldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: 

"Bakanlık olarak en önemli gündem maddelerimizden birisi de işin geleceği. Bu kapsamda, ILO'nun hazırlamış olduğu 'Daha Parlak Bir Gelecek İçin İş Raporu'nu da titizlikle inceledik. Esasen, İŞKUR'un yaptığı İşgücü Piyasası Araştırmalarında da ele aldığımız başlıklardan birisi 'İş'in Geleceği'. Bu araştırmada özellikle iş gücü piyasasının talep boyutunu ele alarak, mevcut açık işler ve gelecek dönemde iş gücünün eğilimlerini inceliyoruz. Çıkan sonuçlarımızı kısa dönemde iş gücü yetiştirilmesi için temel veriler olarak kullanıyoruz." 

Son 5 yılda bilişim sektöründe düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 binden fazla kişi katıldığını bildiren Selçuk, bu eğitimleri tamamlayanların yüzde 60'ından fazlasının sektörde kalıcı olarak istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı

THY’nin "Yabancı kabin memurları" ilk uçuş için sabırsız

Bakan Selçuk'tan çok önemli kıdem tazminatı mesajı

Milli Piyango'dan bir ilk! Sayaç çalışıyor, kayıp büyüyor