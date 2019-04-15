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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız

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Bakan Pakdemirli: Yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) tarafından kurulan traktör fabrikasını ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yurt dışı yatırımların Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerekse diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) tarafından kurulan traktör fabrikasını ziyaret etti.

Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya gelişinde Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Pakdemirli ve lyashenko, fabrikada montaj alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sabah Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın yapıldığını belirterek, hem Türkiye'nin hem de Belarus'un iki ülkede karşılıklı yatırımlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Belarus'taki en büyük yatırımcı olduğuna ve bu anlamda karşılıklı yatırımları birlikte izleme ve ticareti artırma kararı aldıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Ticaretimiz 2014 ve 2015 yıllarında düşüş trendine girse de 2016'dan itibaren iki ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde ticaretimiz arttı. Ticaretin yanında yatırımlar da arttı. Bugün burada Türkiye-Belarus-Azerbaycan ortaklığıyla yapılan traktör fabrikasını Belarus Başbakan Yardımcısı ile ziyaret ettik. Bu, geleceğe yönelik iki ülkenin yapacağı yatırımlarla ilgili çok umut verici. Bu anlamda da karşılıklı yatırımları izlemeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonları birlikte almaya karar verdik. Yarın da iki Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda ve ikili görüşmelerde birlikte olacağız."

Azerbaycan'ın da bu işin bir parçası olmasının kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yurt dışı yatırımların Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerekse diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız. Şu anda yatırım miktarı 10 milyon dolar ama safhalarda ayrılarak artarak edecek. Bu bir başlangıç olduğu için bizim için yeterli. İnşallah büyüyerek gidecek bir yatırım. İstihdama da büyük katkıları olacak. Yüzlerce kişi çalışıyor olacak. En son haliyle bin kişiye yakın insan çalışıyor olacak. Bu anlamda da Kırıkkale ve bölge halkına katkı verici olacak." diye konuştu.

"2 YIL SONRA BURASI ÇOK İYİ BİR İŞ GÜCÜ VE YENİ İŞ İMKANLARI YARATACAK "

Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko da şu anda burada ortak üretim olarak kurulmuş fabrikada iki traktör modelinin üretiminin yapılacağını aktardı. Bu modellerin dünyada çok iyi test edilmiş ve çok iyi traktörler olduğuna dikkati çeken lyashenko, şunları kaydetti:

"Traktörler 120 ile 200 beygir gücünde motorların kullanıldığı modeller olacak. İlk aşamada bu fabrikada montaj düşünülüyor ama 2 yıl içerisinde burada yüzde 30 üretimin yerleştirilmesi planlanıyor. 2 yıl sonra burası çok iyi bir iş gücü ve yeni iş imkanları yaratacak. Şu anda Türk işçiler ve uzmanlar traktör üretimi için gerekli eğitimleri alıyor. Zamanla burada çok güzel ve genişletilmiş bir üretim olacak. Yedek parça konusunda Türkiye çok güçlü olduğu için çok rahat bir şekilde yerleştirme yapılacak. Bu traktörlerin fiyatları normal piyasa fiyatlarından 10 bin dolar daha düşük olacak. Bu da tabi ki Türk çiftçiler için çok güzel bir haber. Türk üreticilerine ve buradaki fabrikaya esas tavsiyem mutlaka Türkiye'nin pek çok noktasında servis ve bakım noktası bulunsun. Çünkü Türk üreticinin buna çok ihtiyacı oluyor."

lyashenko, "Tüm bu yatırımların karşılıklı olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Türk iş adamlarını otomotiv yan sanayi ve boya üretimi başta olmak üzere Belarus'a davet ediyorum. Bu fabrikada üretilen tüm traktörler Türk çiftçilerin çok hoşuna gidecek. İlk traktörün indirimli bir şekilde Bakan Pakdemirli'ye verilmesini talep edeceğim." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve Başbakan Yardımcısı lyashenko traktöre binerek basın mensuplarına poz verdi. Keskin'de 10 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın tam kapasiteye ulaştığında 100 milyon dolar yatırım bedeline ulaşması bekleniyor. Fabrikada traktör, kule vinç ve ağır tonajlı hidrolik pres üretilecek. 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın yılda bin 200 traktör üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. 

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