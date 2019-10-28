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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 Kasım saat 11.11'de başlayacak

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Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 Kasım saat 11.11'de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'nın Dalaman ve Göcek bölgelerinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar tamamlandı. Yangından 4 ay sonra 11 Kasım'da ilk fidanlar dikilecek. Böylece, yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım'da saat 11.11'de '#GeleceğeNefes' seferberliğimizde bize katılın" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Dalaman ve Göcek bölgelerinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını ve yangından 4 ay sonra 11 Kasım'da ilk fidanların dikileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamaya göre, Dalaman ve Göcek'te 11 Temmuz'da çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, 4 ay gibi kısa bir sürenin ardından yeniden yeşillendirilecek. Yangın süresince bölgede bulunan ve çalışmaları bizzat takip eden Bakan Pakdemirli, kısa süre içinde Muğla'da, yanan alanlardan çok daha fazlasının ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda titizlikle çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören ve ihtiyaç duyulan tüm alanları ağaçlandırmaya hazır hale getirdi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pakdemirli de Muğla'nın Dalaman ve Göcek bölgesinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, yangından 4 ay sonra 11 Kasım'da ilk fidanların dikileceğini ifade etti.

 

"11 KASIM'DA BİZE KATILIN"

Bakanlık olarak 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacak. Dalaman ve Göcek'in yeniden ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra bu alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım'da saat 11.11'de '#GeleceğeNefes' seferberliğimizde bize katılın."

Pakdemirli, Türkiye genelinde yapılacak fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da destek vereceğine dikkati çekerek, "Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden fidan sahiplenebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu belirten Pakdemirli, son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildiğini, hedeflerinin 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu bildirdi. 

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