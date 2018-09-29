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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (DHA)
29.09.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'McKinsey' açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'McKinsey' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'IMF programına dönüldü' iddialarına yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanımızın daha önce kamu ve özel birçok kurumun hizmet aldığı danışmanlık firmalarından birisini gündeme getirmesinin ardından 'ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı' ve 'IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art  niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. Türkiye için bir kez daha faydalı bir icraat adımı atıldığında, bir kez daha kamuya güçlü bir kurum kazandırılmaya çalışıldığında; yakından tanıdığımız aynı koro olayı çarpıtmak, süreci baltalamak için karşımıza çıkmıştır" denildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak 20 Eylül 2018 tarihinde Yeni Ekonomik Program’ı açıklamıştır. Yeni Ekonomik Program’ın temel bileşenlerinden bir tanesi mali disiplin ve bu kapsamda güçlü ve sürdürülebilir kamu maliyesinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Yeni Ekonomik Program’da kamu maliyesine yönelik harcamalarda tasarruf sağlanması ve ilave gelir üretici tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Söz konusu tasarruf ve gelir tedbirlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’nin kurulacağı ifade edilmiştir. Söz konusu ofis, kamu maliyesine yönelik Yeni Ekonomik Program’da öngörülen tedbirlerin uygulamasına liderlik edilmesinin yanı sıra yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve tasarlanan bu ilave tedbirlerin uygulamasından sorumlu olacaktır.

GEREK GÖRÜLDÜĞÜNDE DANIŞMANLIK ALMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR

Bu ofis, bakanlıklar ve kendi insan kaynağımızdan oluşmaktadır. Söz konusu ofis, tamamı kamu görevlisi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevcut çalışanlarından kurulmuştur. Kısa süre içinde diğer bakanlıklar, devlet bankaları ve diğer devlet kurumlarından kamu görevlileri de sürece dahil edilecek ve bu şekilde kurumlar arasında ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve hızlı sonuç alınması sağlanacaktır. Bu kapsamda ofisin, çalışma yöntemlerinde dünyadaki en başarılı örnekleri analiz edebilmesi için gerek görüldüğünde danışmanlık alması öngörülmüştür. 

'IMF PROGRAMINA DÖNÜLDÜĞÜ' GİBİ AKLA HAYALE GELMEYECEK, MANTIKLA BAĞDAŞMAYAN ...

Bu kapsamda, Bakanımızın daha önce kamu ve özel birçok kurumun hizmet aldığı danışmanlık firmalarından birisini gündeme getirmesinin ardından 'ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı' ve 'IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art  niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. Türkiye için bir kez daha faydalı bir icraat adımı atıldığında, bir kez daha kamuya güçlü bir kurum kazandırılmaya çalışıldığında; yakından tanıdığımız aynı koro olayı çarpıtmak, süreci baltalamak için karşımıza çıkmıştır.

'ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMA' OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRDİK

Bu değerlendirmeleri yapanların geçmişlerini bilmesek, basit bir danışmanlık mevzusu ile ilgili yaptıkları çarpıtmayı 'öküzün altında buzağı arama' olarak değerlendirebilirdik. Ancak, ortaya atılan iddia ve iftiralar art niyetli provokasyon ve ucuz siyasi kazanç çabasından başka bir şey değildir. Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Çalışma alanı tek taraflı ve dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye’ye kazandırılması ile sınırlı olacaktır. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek böyle bir ofisin en doğru modelle kurgulanması sonrasında, güçlü ve yerli insan kaynağımız ile kamuda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başlayacaktır. Yeni Ekonomi Programı ile ilgili ortaya konulan hedeflere ulaşmak için kararlılığımız tamdır."  

 

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