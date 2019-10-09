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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Başvurular yarın açılıyor

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Bakan açıkladı! Başvurular yarın açılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek." dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 10 Ekim 2019 tarihinde başlayacağını, 21 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 978, önlisans düzeyinde 140, lisans düzeyinde 133 ve ilköğretim düzeyinde 932 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 2 bin 183 kadro pozisyona yerleştirme yapılacağını belirtti.

“Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye devam edeceğiz”

Bakan Selçuk, "Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

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