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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı günlük kalkışta üçüncü

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Atatürk Havalimanı günlük kalkışta üçüncü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, eylül ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Frankfurt Havalimanı günlük ortalama 646,9 kalkışla ilk sırada yer aldığını, Atatürk Havalimanı'nın günlük ortalama 572,1 kalkışla üçüncü sırada olduğunu bildirdi.

OCAK, Twitter hesabından, eylül ayı 2018 Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Türkiye verileri hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye’de eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 7,2, kalkan uçak sayısında yüzde 7,3, transit üst geçişlerde yüzde 10,9 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 4,9 olduğunu aktaran Ocak, "Eylül ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Frankfurt Havalimanı günlük ortalama 646,9 kalkışla ilk sırada yer alırken, İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 572,1 kalkışla üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Funda Ocak, charter uçuşların eylül şampiyonunun yine Antalya Havalimanı olduğuna değinerek, "Bu havalimanımız charter uçuşlarda günlük ortalama 144,7 kalkışla ilk sırada yer aldı. Ayrıca bu havalimanımızda charter uçuşlarda eylül sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artış gerçekleşti. Antalya Havalimanı’nda, eylül ayında charter uçuşlarda ikinci sırada yer alan Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nın 4 katının üzerinde charter uçuş gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

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