Artış yaşandı! Görür görmez hemen arayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArtış yaşandı! Görür görmez hemen arayın
GeriEkonomi Artış yaşandı! Görür görmez hemen arayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.02.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Artış yaşandı! Görür görmez hemen arayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artış yaşandı! Görür görmez hemen arayın

İstanbul Kartal'da 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezine yapılan riskli yapı müracaatında ciddi oranda artış oldu. Yaşanan üzücü olaydan önce riskli yapıları bildirmek için çağrı merkezini Türkiye genelinden 93 kişi ararken, olaydan sonra bu sayı 2 bin 87'ye yükseldi. Çağrı merkezini Kartal'dan 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde 3 kişi, olaydan sonra ise 473 kişi aradı.

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181" hattının görevlileri, riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, vatandaş ile Bakanlık arasında köprü vazifesi görmesi ve vakit kaybının önüne geçilmesi amacıyla hizmete aldığı "ALO 181 Çağrı Merkezi", vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerinin çözümüne katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan üzücü olaydan sonra vatandaşlar riskli binalarla alakalı müracaatlarını ALO 181'e iletti.

 

OLAYDAN SONRA 2 BİN 87 KİŞİ ARADI

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından çağrı merkezine gelen "riskli yapı, riskli alan" içerikli müracatlarda ciddi oranda artış oldu.

Olay günü ile 1 hafta öncesi çağrı merkezini Türkiye genelinden 93, İstanbul'dan 40, Kartal'dan da 3 kişi ararken, bu sayı olayın yaşandığı günden 17 Şubat'a kadar ise Türkiye genelinden 2 bin 87'ye, İstanbul'dan 1486'ya, Kartal'dan da 473'e yükseldi.

Vatandaşlar, Türkiye genelinde riskli binalarla ilgili müracaatlarını "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi" olan "ALO 181"e yapabiliyor.

Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat'ta çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü'nden uyarı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güzel haber geldi! O ülkeye uçak bilet fiyatları düşecek

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

Honda, Türkiye'de devam edecek

Artış yaşandı! Görür görmez hemen arayın