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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Artan vergiyi Falcao mu Galatasaray mı ödeyecek?

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
Artan vergiyi Falcao mu Galatasaray mı ödeyecek?

En yüksek gelir Falcao’nun olduğu için en yüksek vergiyi de o ödeyecek. O yüzden başlıkta Falcao’nun adı geçiyor. Yoksa tüm Süper Lig futbolcuları için vergi yükü artıyor. Yeni yasa teklifine göre; 2020’den itibaren yalnız kulüpler kesinti-stopaj yoluyla vergi ödemeyecek, ayrıca futbolcuların da ertesi yıl mart ayında beyanname vermesi gerekecek.

Önce mevcut geçerli uygulamaya bakalım: Hali hazırda futbolcuların işvereni olan kulüpler, futbolculara yaptıkları ödemeler üzerinden sabit ve düşük oranda, yüzde 15 vergi kesip Maliye’ye ödüyor. Net ücret üzerinden kulüpleriyle anlaşan futbolcular, aslında bu yüzde 15 oranındaki düşük vergiyi de hiç ödemiyor, tüm vergiyi işverenleri olan kulüpleri ödüyor. Futbolcuların banka hesabına yatan gelirleri ne kadar milyon Euro olsa da, ne kadar milyon lira olsa da ayrıca bir vergi ödeme yükümlülükleri yok.

Dolayısıyla Türkiye bir vergi cenneti. (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya gibi ülkelerde futbolcular ortalama yüzde 45 oranında vergi ödüyorlar.) Birçok yabancı futbolcunun, Türkiye’yi tercih etmesinin en önemli nedeni de bu vergisiz (ya da düşük oranlı, sabit vergili) kazançtı zaten...

Şimdi meclise Gelir Vergisi (GV) yasasında değişiklik içeren yasa teklifi geldi... Bu teklif; meclise geldiği haliyle değişmeden yasalaşırsa, hem kulüplerin ödediği vergi (stopaj) oranı yüzde 20’ye çıkıyor, hem de futbolculara beyanname verme (ertesi yıl mart ayında) zorunluluğu geliyor. Beyanname verildiğinde vergi oranı bu kez yüzde 40’a kadar çıkıyor. Beyanname verecek futbolcular; yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden mahsup edip (düşüp) kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler. Netice de; yasa teklifine göre, futbolcuların 2020’de elde edecekleri kazançları üzerinden yüzde 40’a varan oranda vergi ödenmesi gerekecek...

Süper Lig futbolcularının ertesi yıl mart ayında beyanname verme zorunluluğu için; 2020 boyunca elde edilen gelirlerinin GV tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı da aşması gerekiyor. (Yasa teklifinde 4’üncü dilime 2019 için 500 bin lira olarak sınır belirlenmiş, 2020 için de bu tutara yakın yeni bir tutar belirlenecektir.) Beyanname verildiğinde; süper lig futbolcularının 500 bin liralık gelir sınırını aşmaları zor olmayacağı için, yüzde 40’a varan oranda vergilendirilmeye de 2020 gelirlerinden itibaren başlanmış olunacak.

ALT LİGLERDE YOK

Süper ligde yüzde 15 oranındaki stopaj oranı 2020’den itibaren yüzde 20’ye çıkarken (ilaveten ertesi yıl mart ayında beyanname verme zorunluluğu da getirilirken) süper lig altı liglerde avantajlı vergi oranında bir değişiklik öngörülmüyor. Bir alt Ligde yer alan sporcuların ücretlerinden yüzde 10 oranında vergi kesilirken diğer kulüplerse, tüm sporcu ödemelerinden yüzde 5 oranında vergi hesaplıyorlar.

Falcao’nun şansızlığı...

Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Falcao, Galatasaray’la yaptığı sözleşmesinde muhtemelen ‘net ücret’ üzerinden anlaşmıştır. Stopaj sonrası kendisine net ödenecek tutarın altına imza atmıştır. Dolayısıyla 2020’de stopaj oranı yüzde 15’den yüzde 20’ye çıktığında da, Falcao’nun cebinden bir ödeme çıkmayacaktır, yüzde 5’lik ilave vergi stopaj yükünü Galatasaray üstlenecektir. Ancak ertesi yıl (2021) mart ayında Falcao’nun beyanname vermesi gerekecek, yüzde 40’a varan oranda vergi hesaplamasını kendisi yapacak. Kulübün ödediği yüzde 20 stopajı, hesapladığı vergiden düşecek ve nihai olarak stopaj sonrası artan vergi yükünü artık Falcao üstlenmiş olacak.

 Kimler geldi, kimler geçti... Van Persie’ler, Pepe’ler, Scnieder’ler... Hepsi de ne ceplerinden vergi ödediler, ne de beyanname verdiler... Milyon Eurolar banka hesaplarına yatmasına rağmen, Türkiye’de vergi hesabıyla-beyannameyle hiç uğraşmadan ülkelerine geri döndüler. Falcao’da bu şartlarda Türkiye’ye geldi ama artık şartlar değişiyor. Türkiye’deki vergi oranları da, artık Avrupa ülkelerinin vergi oranlarına yaklaşıyor.

Peki; bu yeni yasa teklifinden en çok etkilenecek futbolcular, şimdi ne düşünüyorlar acaba? Daha birkaç ay önce Türkiye’ye gelip imza atmış futbolcular; Falcao, Gustavo, Elneny veya Sturridge mesela... Vergi mevzuatının değişeceğini bilselerdi, yine de Türkiye’ye gelirler miydi?

KULÜPLERE VERGİ İADESİ DE KALKIYOR

MALİYE, 2018’de vergi iadesi yapmaya da başlamıştı. (3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Ek Madde 12) Kulüplere amatör spor branşlarında kullanmak üzere vergi iade ödemesi de yapıyor. Kulüplerin ödedikleri ücret-gelir vergisi stopajını, koşullu olarak tekrar kulüplere geri ödüyor. (vergi iadesi yapıyor). Kulüpler bu aldıkları vergi iadesini, amatör branşların harcamalarında kullanabiliyor.

Spor kulüpleri veya sportif alanda faaliyette bulunan şirketler; muhtasar beyannamelerinde görünen verginin ödenmesini takip eden 5 iş günü içerisinde vergi iadesi ödemelerini alabiliyorlar. Yeni yasa teklifine göre; artık bu uygulama da son buluyor, söz konusu yasa maddesi yeni yılla birlikte yürürlükten kalkıyor.

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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