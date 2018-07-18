Antepfıstığı sektörünün sorunları konuşuldu
GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda Antepfıstığı sektörünün sorunları ve Antepfıstığının hasat döneminde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı hasat döneminin başlaması dolayısıyla daha önce yaşanan hırsızlık olaylarının bu sezon yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri nezdinde girişimde bulunacaklarını belirterek, "Bundan önce Antep fıstığı hırsızlıklarına ve hırsızlığa bağlı olarak gelişen cinayet vakalarına şahit olunmuştu. Bu sezonda benzer durumlar yaşanmaması ve önlem alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile temasa geçeceğiz" dedi.
Toplantıda yapılan değerlendirmede; her yıl 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında Antep fıstığı hasadının yapıldığı, fiyatların yüksek olmasından ve hasadın yapıldığı bahçelerde kontrolün sağlanamamasından ötürü hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilerek önlem alınması gerektiği ifade edildi. Geçmiş dönemlerde, Antep fıstığı hırsızlığı ve buna hırsızlık cinayetleri yaşandığını ifade eden meclis ve meslek komite üyeleri, hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasının olası kötü hadiselerin önüne geçeceğini dile getirdiler.
Antep fıstığı üreticilerini ve Antep fıstığı ticareti yapan esnafı da uyaran Yıldırım ve Akıncı, Üretici birçok zorluk ve mücadeleyi aşıp hasat sezonuna geldiğinde, maalesef hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyor. Bunun sonucunda gerek kazara gerek ise hırsızların silahlı olmasından ötürü karşılıklı yaralamalı veya ölümlü hadiseler meydana geliyor. Biz de bu durumu göz önüne alıp fıstık hasadının olduğu bölgelerde belirli saatlerde gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunacağız. Fıstık bağlarının korunması amacıyla üreticiler bekçi tutarak gerekli tedbirleri güvenlik kuvvetleri ile birlikte almalı. Üreticilerin olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat hattını veya Jandarma Alo 156’yı aramalarını tavsiye ediyoruz. Antep fıstığı ticareti yapan esnafımız da kendisine veya yakın akrabalarına ait fıstık bahçesi olmayan şahıslardan ürün almamalı. Esnafımızın mağdur olmamaları için bu ve benzeri konularda daha dikkatli davranmaları gerekiyor" şeklinde konuştular.
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