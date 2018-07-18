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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.07.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Antepfıstığı sektörünün sorunları konuşuldu

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Antepfıstığı sektörünün sorunları konuşuldu

GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda Antepfıstığı sektörünün sorunları ve Antepfıstığının hasat döneminde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı hasat döneminin başlaması dolayısıyla daha önce yaşanan hırsızlık olaylarının bu sezon yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri nezdinde girişimde bulunacaklarını belirterek, "Bundan önce Antep fıstığı hırsızlıklarına ve hırsızlığa bağlı olarak gelişen cinayet vakalarına şahit olunmuştu. Bu sezonda benzer durumlar yaşanmaması ve önlem alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile temasa geçeceğiz" dedi.

Toplantıda yapılan değerlendirmede; her yıl 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında Antep fıstığı hasadının yapıldığı, fiyatların yüksek olmasından ve hasadın yapıldığı bahçelerde kontrolün sağlanamamasından ötürü hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilerek önlem alınması gerektiği ifade edildi. Geçmiş dönemlerde, Antep fıstığı hırsızlığı ve buna hırsızlık cinayetleri yaşandığını ifade eden meclis ve meslek komite üyeleri, hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasının olası kötü hadiselerin önüne geçeceğini dile getirdiler.

Antep fıstığı üreticilerini ve Antep fıstığı ticareti yapan esnafı da uyaran Yıldırım ve Akıncı, Üretici birçok zorluk ve mücadeleyi aşıp hasat sezonuna geldiğinde, maalesef hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyor. Bunun sonucunda gerek kazara gerek ise hırsızların silahlı olmasından ötürü karşılıklı yaralamalı veya ölümlü hadiseler meydana geliyor. Biz de bu durumu göz önüne alıp fıstık hasadının olduğu bölgelerde belirli saatlerde gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunacağız. Fıstık bağlarının korunması amacıyla üreticiler bekçi tutarak gerekli tedbirleri güvenlik kuvvetleri ile birlikte almalı. Üreticilerin olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat hattını veya Jandarma Alo 156’yı aramalarını tavsiye ediyoruz. Antep fıstığı ticareti yapan esnafımız da kendisine veya yakın akrabalarına ait fıstık bahçesi olmayan şahıslardan ürün almamalı. Esnafımızın mağdur olmamaları için bu ve benzeri konularda daha dikkatli davranmaları gerekiyor" şeklinde konuştular.

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