Alışveriş yapanların üçte biri finansal kimlik bilgilerini kaptırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlışveriş yapanların üçte biri finansal kimlik bilgilerini kaptırıyor
GeriEkonomi Alışveriş yapanların üçte biri finansal kimlik bilgilerini kaptırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Alışveriş yapanların üçte biri finansal kimlik bilgilerini kaptırıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alışveriş yapanların üçte biri finansal kimlik bilgilerini kaptırıyor

Kaspersky Lab, 'Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek' adlı raporda, çevrim içi alışverişin e-postadan sonra internette yapılan en popüler faaliyet olduğunu belirtti. Türkiye’de insanların çoğu (yüzde 93) finansal siber tehditlerin farkında olsa da yüzde 30’u kimlik bilgilerini başkalarına kaptırmış durumda.

KASPERSKY Lab, 'Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek' adlı raporunu yayımladı. Buna göre; internet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığı çok çekici olabilir fakat bazı kullanıcılar halen yaptıkları ödemelerin ne kadar iyi korunduğundan endişe ediyor. Finansal bilgilerini çaldıran yüzde 30’luk kesimin yaklaşık yarısı (yüzde 42) paralarını geri alamadığı belirtildi. Kullanıcıları maddi risk altında bırakma potansiyeline sahip etkenler arasında, farklı e-ticaret platformlarında kullanılan ödeme bilgilerini kontrol etmede yaşanan zorluklar ve mevcut ödeme yöntemlerinin çok çeşitli olması bulunduğu bildirildi.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak, düzinelerce farklı e-ticaret platformundan bir şeyler satın alınabilen dev bir alışveriş merkezini ziyaret etmeye benzediği kaydedilen raporda; insanların tüm ödeme bilgilerini kontrol altında tutmada zorlanmaları hiç de şaşırtıcı değil. Türkiye’de kullanıcıların yarısından fazlasının (yüzde 56) en fazla endişelendiği şey, finansal kimlik bilgilerinin siber suçlular tarafından ele geçirilmesi. Ancak, araştırmaya Türkiye’den katılanların üçte biri (yüzde 31) finansal bilgilerini paylaştıkları web sitelerini ve uygulamaları unuttuğunu veya hatırlamaya bile çalışmadığını dile getirdi.

Tüketiciler ödeme yapmak için kullandıkları kimlik bilgilerinin kolay hatırlanabilir olmasını istiyor. Türkiye’de kullanıcıların beşte biri (yüzde 22) bu bilgileri cihazlarında saklıyor. Bu şekilde, internet üzerinden alışveriş yaparken bilgileri girmek kolaylaşıyor ve hatırlama derdi ortadan kalkıyor. Ancak, cihaz çalınır veya kaybolursa kullanıcı sadece kişisel bilgilerini değil para kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Cihazı bulan ya da çalan kişi akılı telefonun notlarında ilgili kimlik bilgilerini bulursa banka hesaplarına erişebiliyor.

Dijital ödeme yöntemlerinin çeşitliliği, tüketicilere ürün veya hizmet satın alırken kendilerine en uygun yolu seçme özgürlüğü sunuyor. Banka ve kredi kartları, banka hesabından aktarım ve PayPal gibi e-cüzdanlar en çok tercih edilen yöntemler olmaya devam ediyor. Ancak diğer ödeme yöntemlerinin de popülerliği artıyor. Sık alışveriş yapan kişiler sadakat programlarıyla puan toplayıp, bu puanlarla daha fazla fazla şey satın alabiliyor. Akıllı telefonlar ve akıllı saatler sayesinde tüketiciler yanlarında cüzdan, para veya kart bile taşımaya ihtiyaç duymuyor. Bu da PayPass ve Apple Pay gibi temassız cihaz ödemelerini daha popüler hale getiriyor. Türkiye’de tüketicilerin üçte biri (yüzde 31) bunları düzenli olarak kullanıyor.

"Yılbaşı dönemi insanların ailelerine ve arkadaşlarına hediyeler aldığı harika bir dönem. Ancak kimse, güvensiz işlem veya çevrim içi dolandırıcılık nedeniyle para kaybederek bu dönemin zehir olmasını istemez" diyen Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, sözlerine şöyle devam etti: "Finansal verilerimize ve internet üzerinden yaptığımız ödemelere çok dikkat etmeliyiz. Banka kartı bilgilerimizi güvenilmez web sitelerine vermekten veya güvenlik önlemi bulunmayan cihazlardan ödeme yapmaktan kaçınmalıyız".

Kaspersky Lab, internetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için çevrimiçi işlemleri ve alışveriş hesaplarını koruyabilen bir siber güvenlik çözümü kullanılmasını tavsiyesinde bulundu. Örneğin; Kaspersky Security Cloud, çözümü internetten bir şey satın aldığında güvenli bir tarayıcı açıp ödeme bilgilerini güvenli bir şekilde otomatik olarak girerek kredi kartı detaylarını koruyor. Finansal bilgileri de dahil olmak üzere kullanıcıların tüm özel hayatını korumak için tasarlan Kaspersky Password Manager çözümü ise kullanıcıların parolalarına, PIN’lerine ve önemli kimlik bilgilerine istedikleri yerde her tür cihazdan güvenli bir şekilde erişmesini sağlıyor, hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sunuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı

Tahvil ihracında önemli gelişme

Bakan'dan iş insanlarına çok önemli çağrı

OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak