Aldatıcı sağlık ürünü tanıtımına 6.3 milyon TL ceza
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı ürün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitelerine 200 bin lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara ise 6 milyon 150 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını bildirdi.
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da “İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz” hükmünün yer aldığını anımsatan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca bu yıl içerisinde, internetten ilaç satışına yönelik 2 bin 319 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine yazı yazıldığını söyledi.
Hürriyet yazarı Sefer Levent Vatandaşın Ekonomisi köşesinde “Mucize Pazarlama” başlığıyla televizyondan yapılan sahte ilaç satışlarını gündeme getirmişti.
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