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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriAldatıcı sağlık ürünü tanıtımına 6.3 milyon TL ceza
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Ekonomi
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aldatıcı sağlık ürünü tanıtımına 6.3 milyon TL ceza

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Aldatıcı sağlık ürünü tanıtımına 6.3 milyon TL ceza

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı ürün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitelerine 200 bin lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara ise 6 milyon 150 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da “İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz” hükmünün yer aldığını anımsatan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca bu yıl içerisinde, internetten ilaç satışına yönelik 2 bin 319 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine yazı yazıldığını söyledi.

Aldatıcı sağlık ürünü tanıtımına 6.3 milyon TL ceza

Hürriyet yazarı Sefer Levent Vatandaşın Ekonomisi köşesinde “Mucize Pazarlama” başlığıyla televizyondan yapılan sahte ilaç satışlarını gündeme getirmişti. 

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