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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

AB, büyüme tahminini düşürdü

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AB, büyüme tahminini düşürdü

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'nin büyüme tahminini 1,2'ye indirdi.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2019 İlkbahar" raporunu yayınlandı. 

Raporda, Avro Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indirildi. 

AB'nin 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e, 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. 

Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 2019'da 1,1'den 0,5'e, 2020 için 1,7'den 1,5'e azaltıldı. İtalya'nın büyüme tahmini de 2019 yılı için yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e, 2020 için 0,8'den 0,7'ye indirildi. 

Raporda, bu yıl Fransa ve İngiltere'nin yüzde 1,3, İspanya'nın yüzde 2,1, Hollanda'nın yüzde 1,6, Yunanistan'ın da yüzde 2,2 oranında büyüyecekleri tahmin edildi. 

RİSKLER

AB için önümüzdeki dönemde aşağı yönlü risklerin ön plana çıkmaya devam ettiği belirtilen raporda, özellikle ticari gerginliklerin küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri arttırdığı ifade edildi. 

Raporda, Çin büyümesinin beklenenden daha düşük seyretmesi halinde korunmacı tedbirlerin ve küresel ekonomik yavaşlamanın daha kalıcı olabileceği öngörüldü. 

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının (Brexit) üretimde kalıcı aksaklıklara yol açabileceğine işaret edilen raporda, siyasi belirsizliklerin özel sektör yatırımlarını azaltabileceği kaydedildi. 

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