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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

9 ayda 256 bin ziyaretçi

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9 ayda 256 bin ziyaretçi

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki doğal oluşumlu Uçhisar Kalesi’ni, yılın 9 aylık bölümünde, 256 bin 100 yerli- yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları ve yeraltı şehirleriyle ünlü Nevşehir’in Kapadokya bölgesi, yaz- kış ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin en önemli turizm merkezlerinde olan Uçhisar beldesindeki Uçhisar Kalesi, özellikle yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi. Kaleyi, bu yılın 9 aylık bölümünde, 256 bin 100 yerli- yabancı turistin ziyaret etti. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, kalenin Hititler döneminde, savunma amaçlı kullanıldığını belirterek, "Daha sonraki yıllarda hem savunma hem de insan yerleşimleriyle birlikte konut, erzak deposu, samanlık, ahır ve benzeri ihtiyaçlar için kullanıldı. Kaleyi bu yılın ocak- eylül döneminde 256 bin 100 yerli ve yabancı turistin ziyaret etti" dedi.

Başkan Süslü, Uçhisar Kalesi’nde turistlerin, Kapadokya bölgesinin ihtişamlı görünümünü doyasıya izleme imkanı bulduğunu söyledi. Süslü, yıl sonuna kadar Uçhisar Kalesi’ni ziyaret edenlerin sayısının 350 bini aşmasının beklendiğini söyledi.

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