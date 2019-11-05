6.5 milyon kişi asgari ücretli
Türkiye'de SGK’lıların ortalama ücreti brüt 3 bin 240 TL. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sendikalar tarafından verilen bilgiye göre, SGK kayıtlarında ücretlerin yüzde 42’si asgari ücret olarak gözüküyor. Komisyonda, gelir vergisine yüzde 40’lık yeni bir dilim eklenmesiyle ilgili maddenin görüşmeleri sırasında, işçi ve işveren sendikalarına da söz verildi.
DİSK temsilcisi Faruk Özdemir, burada yaptığı sunumda, SGK’nın verilerine göre Türkiye’deki ücretleri anlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 2016-2017-2018 yıllarında beyan edilen ücretlerin yüzde 42’sinin asgari ücret olduğunu belirten Özdemir, “Ücretlerin yüzde 31’i asgari ücretin 1 ile 1,5 katı, yüzde 10’u asgari ücretin 1.5 ile 2 katı” dedi. Çalışanların yüzde 82’sinin asgari ücret ve en fazla 2 katı üzerinden bildirildiğine dikkat çeken Özdemir, “Bizim ortalama matrahımız SGK kayıtlarına göre 3 bin 240 lira. Yüzde 82’nin ortalama matrahı 3 bin 241 lira ve bir asgari ücretli 4 bin 280 lira vergi ödüyor. Bunun toplam gelirine oranı da yüzde 16.5” diye konuştu. Bu verilere göre, Türkiye’deki aktif 4-A sigortalı sayısının 15 milyon 449 bin 307 olduğu dikkate alınırsa, 6 milyon 488 bin 708 kişinin ücreti asgari ücret olarak gözüküyor. Toplam 12 milyon 668 bin 431 kişinin ücreti ise, asgari ücret veya en fazla iki katı olarak gözüküyor” diye konuştu.
ORTALAMA 4 BİN 300 LİRA
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu da, komisyonda memurlarla ilgili rakamları paylaştı. Tufanoğlu şunları söyledi: “3 milyon 200 bin kamu görevlisi adına ortalama devlet memuru maaşını 4 bin 300 lira olarak hesaplıyoruz. Buna beşinci aydan itibaren birinci dilime giriyoruz ve yılın sonuna doğru yüzde 20’ye kadar vergi diliminden bir oran kesiliyor. Dolayısıyla bizim de talebimiz ilk iki vergi diliminin yüzde 100 şeklinde artırılması olacak. Elimizde de bir istatistiki çalışmamız var, enflasyona göre olması gereken vergi dilimleri 2006’yı baz aldığımızda, bir de gerçekleşen vergi dilimlerini baz aldığımızda şu an itibarıyla bile ilk dilimin 23 bin rakamına gelmesi lazım.”
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