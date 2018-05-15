İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor
GeriEkonomi İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
15.05.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor

İstanbul'daki lüks otellerin ve birinci sınıf lokantaların "5 yıldızlı iftar sofraları", kişi başı 59 liradan başlıyor ve 200 liraya kadar dayanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çorba, ara sıcak, kırmızı et, salata, meşrubat, çay ve tatlıdan oluşan iftar tabağının fiyatı, geçen yılki gibi 35 lira olurken, Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde rakam 75 ila 95 lira arasında değişiyor.

İstanbul'daki lüks otellerin ve birinci sınıf lokantaların "5 yıldızlı iftar sofraları", kişi başı 200 liraya dayanıyor.

Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor.

İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 200 lira arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 59 liradan başlayıp 200 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise çok daha uygun fiyata mal olabiliyor.

"DIŞARIDA İFTAR YAPMANIN BEDELİ 40 LİRADAN BAŞLIYOR"
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin maliyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti.

Dışarıda iftar yapma alışkanlığının 10 yıl öncesinde yüzde 10 seviyelerinde olduğunu ifade eden Bingöl, "Artık insanların yüzde 95'i mutlaka bir kere bile olsa dışarıda iftar yapıyor. Kimi otelde, kimi lokantada, kimi de iftar çadırında iftar yapıyor." dedi.

Bingöl, eskiden çalışanlara kumanya dağıtan patronların, şimdi çalışanlarının belki de dışarıda hiç gidemeyeceği bir lokantada iftar verdiğini, bunun kumanyadan çok daha etkili ve verimli olduğunu söyledi.

"ŞİMDİDEN BİRÇOK YERDE REZERVASYON DOLDU"
Ramazan Bingöl, ramazan ayında iş hacminin arttığını, bunun özellikle yeri büyük olan işletmeler için avantaj sağladığını ifade ederek, "Bazı restoranlar gündüz kapalı oluyor ama akşam dolu. Şimdiden birçok yerde rezervasyon doldu." dedi.

Dışarıda yeme-içme alışkanlığının katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl, Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

OTELLERDE İFTAR 59 LİRADAN BAŞLIYOR
Ramazan ayına uygun şekilde menülerde düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde iftar fiyatı 59 liradan başlıyor.

Wyndham Grand Kalamış’ta sevdikleriyle iftar sofrasında buluşmak isteyenler için fiyatlar kişi başı 110 TL’den başlıyor. Menülerde limitsiz meyve suyu, meşrubat, çay ve kahve gibi içecekler de ücretsiz olarak ikram ediliyor. 10 ve üzeri gruplarda şirketlere özel indirimler yapılıyor.

Fairmont Quasar İstanbul bünyesinde yer alan restoran Stations, kapsamlı açık büfesi ile ramazan akşamlarında iftar sofralarında öne çıkmak için hazırlandı. Enstrümantal Türk müziğinin iftar sofralarına eşlik edeceği açık büfenin kişi başı fiyatı 135 lira. Fairmont Quasar İstanbul’un bahçe katında yer alan ve Türk mutfağının lezzet mirasını sunan Aila'da ise kişi başı iftar fiyatı 185 lirayı buluyor.

Hilton İstanbul Bomonti’nin içinde yer alan lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe, bu yılki Ramazan menüsünü yöresel lezzetler, Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ve Anadolu’nun dört bir yanından gelen coğrafi tescilli ürünlerle hazırlanmış yemeklerle şekillendiriyor.

TARİHİ YARIMADA MANZARALI İFTAR FİYATI 145 TL
The Globe’un her gün farklı lezzetlere yer vereceği iftar menüleri, ramazan ayı boyunca içecekler dahil kişi başı 145 TL’den misafirlerine sunulacak. Ramazanın önemli bir diğer öğünü sahur için özenle hazırlanmış ayrı bir menü de servis edecek olan Hilton İstanbul Bomonti, şirket ve gruplar için de özel banket iftar menüsü hazırlıyor. İçeceklerin dahil olduğu iftar menüleri ile misafirler 95 TL artı KDV’den başlayan fiyatlarla ağırlanıyor.

Conrad İstanbul Bosphorus ise sevdikleriyle iftar keyfi yaşamak isteyenlere tarihi yarımada manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant’ta ramazana özel iftar menüsü sunuyor. İftar yemeği misafirleri için otopark kullanımının ücretsiz olduğu Conrad İstanbul Bosphorus’ta içecekler dahil iftar menüsü fiyatı 145 TL olarak belirlendi.

Elite World Hotels ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerini, tasavvuf müziği eşliğinde açık büfe ve özel set menü olarak misafirlerinin beğenisine sunacak. İftar lezzetleri için kişi başı 59 TL’den başlayan menü alternatifleri bulunuyor.

BİRİNCİ SINIF RESTORANLARDA İFTAR KEYFİ
İstanbul'un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunacak. Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 100 liradan başlayıp 200 lirayı aşıyor.

Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi restoranda 180 lira olurken, Üsküdar Salacak ile Kızkulesi ulaşımı için saat 20.00 ila 00.30 arasında ring seferi sunulacak.

Feriye lokantasında kişi başı 195 lira iken, grup iftar fiyatları 185 lira-205 lira arasında değişiklik gösteriyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 145 lira, Hacı Abdullah'ta 100-115 lira, Kaşıbeyaz'da 150 lira ve Mabeyin restoranda 120 lira olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ise iftar tabağı, çorba, ara sıcak, kırmızı et, salata, meşrubat, çay ve tatlıdan oluşan fiks menü fiyatı, 2017'deki gibi 35 lira oldu.

Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 75-95 liraya mal olacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Son dakika... Denizbank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor

SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…