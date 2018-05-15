İstanbul... 59 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor

İstanbul'daki lüks otellerin ve birinci sınıf lokantaların "5 yıldızlı iftar sofraları", kişi başı 200 liraya dayanıyor.



Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor.

İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 200 lira arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 59 liradan başlayıp 200 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise çok daha uygun fiyata mal olabiliyor.

"DIŞARIDA İFTAR YAPMANIN BEDELİ 40 LİRADAN BAŞLIYOR"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin maliyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti.

Dışarıda iftar yapma alışkanlığının 10 yıl öncesinde yüzde 10 seviyelerinde olduğunu ifade eden Bingöl, "Artık insanların yüzde 95'i mutlaka bir kere bile olsa dışarıda iftar yapıyor. Kimi otelde, kimi lokantada, kimi de iftar çadırında iftar yapıyor." dedi.

Bingöl, eskiden çalışanlara kumanya dağıtan patronların, şimdi çalışanlarının belki de dışarıda hiç gidemeyeceği bir lokantada iftar verdiğini, bunun kumanyadan çok daha etkili ve verimli olduğunu söyledi.



"ŞİMDİDEN BİRÇOK YERDE REZERVASYON DOLDU"

Ramazan Bingöl, ramazan ayında iş hacminin arttığını, bunun özellikle yeri büyük olan işletmeler için avantaj sağladığını ifade ederek, "Bazı restoranlar gündüz kapalı oluyor ama akşam dolu. Şimdiden birçok yerde rezervasyon doldu." dedi.

Dışarıda yeme-içme alışkanlığının katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl, Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.



OTELLERDE İFTAR 59 LİRADAN BAŞLIYOR

Ramazan ayına uygun şekilde menülerde düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde iftar fiyatı 59 liradan başlıyor.

Wyndham Grand Kalamış’ta sevdikleriyle iftar sofrasında buluşmak isteyenler için fiyatlar kişi başı 110 TL’den başlıyor. Menülerde limitsiz meyve suyu, meşrubat, çay ve kahve gibi içecekler de ücretsiz olarak ikram ediliyor. 10 ve üzeri gruplarda şirketlere özel indirimler yapılıyor.

Fairmont Quasar İstanbul bünyesinde yer alan restoran Stations, kapsamlı açık büfesi ile ramazan akşamlarında iftar sofralarında öne çıkmak için hazırlandı. Enstrümantal Türk müziğinin iftar sofralarına eşlik edeceği açık büfenin kişi başı fiyatı 135 lira. Fairmont Quasar İstanbul’un bahçe katında yer alan ve Türk mutfağının lezzet mirasını sunan Aila'da ise kişi başı iftar fiyatı 185 lirayı buluyor.

Hilton İstanbul Bomonti’nin içinde yer alan lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe, bu yılki Ramazan menüsünü yöresel lezzetler, Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ve Anadolu’nun dört bir yanından gelen coğrafi tescilli ürünlerle hazırlanmış yemeklerle şekillendiriyor.

TARİHİ YARIMADA MANZARALI İFTAR FİYATI 145 TL

The Globe’un her gün farklı lezzetlere yer vereceği iftar menüleri, ramazan ayı boyunca içecekler dahil kişi başı 145 TL’den misafirlerine sunulacak. Ramazanın önemli bir diğer öğünü sahur için özenle hazırlanmış ayrı bir menü de servis edecek olan Hilton İstanbul Bomonti, şirket ve gruplar için de özel banket iftar menüsü hazırlıyor. İçeceklerin dahil olduğu iftar menüleri ile misafirler 95 TL artı KDV’den başlayan fiyatlarla ağırlanıyor.

Conrad İstanbul Bosphorus ise sevdikleriyle iftar keyfi yaşamak isteyenlere tarihi yarımada manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant’ta ramazana özel iftar menüsü sunuyor. İftar yemeği misafirleri için otopark kullanımının ücretsiz olduğu Conrad İstanbul Bosphorus’ta içecekler dahil iftar menüsü fiyatı 145 TL olarak belirlendi.

Elite World Hotels ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerini, tasavvuf müziği eşliğinde açık büfe ve özel set menü olarak misafirlerinin beğenisine sunacak. İftar lezzetleri için kişi başı 59 TL’den başlayan menü alternatifleri bulunuyor.



BİRİNCİ SINIF RESTORANLARDA İFTAR KEYFİ

İstanbul'un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunacak. Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 100 liradan başlayıp 200 lirayı aşıyor.

Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi restoranda 180 lira olurken, Üsküdar Salacak ile Kızkulesi ulaşımı için saat 20.00 ila 00.30 arasında ring seferi sunulacak.

Feriye lokantasında kişi başı 195 lira iken, grup iftar fiyatları 185 lira-205 lira arasında değişiklik gösteriyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 145 lira, Hacı Abdullah'ta 100-115 lira, Kaşıbeyaz'da 150 lira ve Mabeyin restoranda 120 lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ise iftar tabağı, çorba, ara sıcak, kırmızı et, salata, meşrubat, çay ve tatlıdan oluşan fiks menü fiyatı, 2017'deki gibi 35 lira oldu.

Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 75-95 liraya mal olacak.





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