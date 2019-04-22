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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

5 yılda 175 milyon dolarlık hurma ithal edildi

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5 yılda 175 milyon dolarlık hurma ithal edildi

Türkiye, 2014-2018 döneminde yaklaşık 175 milyon dolar karşılığı 149 bin 325 ton hurma ithal etti - Geçen yıl en fazla hurma satın alınan ülkeler Suudi Arabistan, İsrail, İran ve Tunus oldu

Türkiye'de, 2014-2018 döneminde yaklaşık 175 milyon dolar karşılığı 149 bin 325 ton ithal hurma tüketildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma ithalatı 5 yılda sürekli artış gösterdi.

Bu kapsamda, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton ve 2018'te 39 bin 310 ton hurma ithal edildi.

Böylece 5 yılda toplam 149 bin 325 ton hurma satın alınırken, ithalatın toplam tutarı 174,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.  Geçen yıl en fazla hurma ithalatının yapıldığı ülkeler Suudi Arabistan (14,2 milyon dolar), İsrail (12,4 milyon dolar), İran (6,3 milyon dolar) ve Tunus (5,4 milyon dolar) oldu.

Öte yandan, Türkiye 2014-2018 döneminde 43,6 milyon dolar karşılığı 23 bin 382 ton hurma ihraç etti.  Geçen yıl yaklaşık 11 milyon dolarlık dış satım yapılırken, bu alanda Birleşik Krallık (4 milyon dolar), Avustralya (1,4 milyon dolar) ve Almanya (1,3 milyon dolar) ön plana çıktı. 

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