1 trilyon dolara ilk kim ulaşacak?

DÜNYADA ilk kez iki şirket 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak için rekabet halinde. Bu şirketlerden biri akıllı telefon ve tablet gibi yenilikçi cihazlarla kullanıcıların teknoloji deneyimini değiştiren Apple. Diğeri ise elektronik ticaret dünyasının kapılarını açıp perakende dünyasında ezber bozan etki yaratan Amazon. İki Amerikalı şirketin ortak noktası bulundukları alanlarda devrime imza atmaları. Ve bu başarılarından dolayı şimdi 1 trilyon dolarlık değere ulaşmak için yarışıyorlar. Şu anda Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 940 milyar dolar civarında. Amazon ise son aylarda hızlı bir büyümeye imza atarak 900 milyar dolar değere ulaştı. Peki Amazon ve Apple, bu sürece nasıl geldiler?

E-TİCARETTEN FAZLASI

Önce 1 trilyon dolar değere ulaşmaya hazırlanan Amazon’dan başlayalım. Amazon’un en büyük kozu kurucusu Jeff Bezos. Risk almayı seven bir patron olarak daha internetin ilk yıllarında kitap satarak Amazon hikayesine başlayan Bezos, daha sonra perakendenin diğer alanlarındaki ürün kategorilerini hızla dijital dünyaya taşıyarak ezber bozdu. Ancak Bezos’a bu yetmedi. Amazon’un diğer e-ticaret platformlarından farkı müşteri deneyimi oldu. Hem ürün teslimatı hem de satış sonrası müşteri hizmetleri konusunda kısa sürede fark yaratan Amazon, hem satışlarını hem de kârlılığını hızla yükseltti. 1997 yılında halka açılan şirket, internet kullanımının artması ve farklı ülkelere açılmasıyla büyüme hızını arttırdı. Daha sonra ise işinde daha fazla teknoloji kullanarak yeni iş modelleri yaratan şirket, ‘Prime’ modeliyle büyük başarı yakaladı. Kullanıcıların aylık ücretler ödeyerek kitap, film ve müzik gibi pek çok içeriğe sınırsız olarak ulaşabilmesini sağlayan Amazon, aynı zamanda bu kullanıcıları için kargo süreçlerini de hızlandırdı. Bu sayede 2010’da büyüme hızını arttıran şirket, kasasız ve kasiyersiz ödeme yapılabilen ‘Amazon Go’ mağazasıyla perakende dünyasında ezber bozacağını bir kez daha kanıtladı. Tüm bu tablo karşısından Amazon’un piyasa değeri geçen gün itibariyle 900 milyar doların üzerine çıktı.

KATLAYARAK BÜYÜDÜ

Apple’ın asıl hikâyesi ise cep telefonu pazarı ve hatta teknoloji dünyasını değiştiren iPhone ile başlıyor. Bu dönemden önce masaüstü ve dizüstü bilgisayar üreten Apple, büyümesindeki en büyük ivmeyi iPhone ile sağladı. Şirketin efsane kurucusu Steve Jobs’ın 2007 yılında sahneye çıkarak iPhone’u tanıtmasıyla başlayan macerada şirketin değeri 1 yıl içinde üçe katlanarak 88 milyar dolara ulaştı. Tam bu noktada uygulama mağazası ekosistemi App Store’u tanıtan Apple büyüme hızını yeniden katlayarak 160 milyar dolar civarına çıktı. Steve Jobs’ın hayatını kaybetmeden hemen önce iPad’i tanıtmasıyla Appe’ın büyüme ivmesi hiç durmadı ve şirketin değeri 2010 yılında şirketi 210 milyar dolara çıktı. Steve Jobs’tan sonra Apple’ın CEO’luk koltuğuna oturan Tim Cook ile şirketin başarısı devam etti. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 ve son modeller iPhone 8 ve iPhone X’ten sonra Apple başarısını sürdürmeye devam etti. Bu esnada şirket, Apple TV, Apple Watch, Apple Müzik ve AirPods gibi ürün ve servislerle ürün gamını genişletti. Şirketin piyasa değeri ise son 3 yılda 450 milyar dolar civarından 940 milyar dolara kadar ulaştı. Bugün ise Apple, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak ilk şirketin en büyük adayı konumunda.