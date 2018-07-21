1 trilyon dolara ilk kim ulaşacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
21.07.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

1 trilyon dolara ilk kim ulaşacak?

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
1 trilyon dolara ilk kim ulaşacak?

Dünyanın gözü ilk trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak şirkette. Adaylar ise kendi alanlarında ezber bozan iki şirket. Biri e-ticaret ile başlayan ve perakende dünyasını değiştiren Amazon. Diğeri ise iPhone ile teknoloji sektörüne yeni bir yön veren Apple.

DÜNYADA ilk kez iki şirket 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak için rekabet halinde. Bu şirketlerden biri akıllı telefon ve tablet gibi yenilikçi cihazlarla kullanıcıların teknoloji deneyimini değiştiren Apple. Diğeri ise elektronik ticaret dünyasının kapılarını açıp perakende dünyasında ezber bozan etki yaratan Amazon. İki Amerikalı şirketin ortak noktası bulundukları alanlarda devrime imza atmaları. Ve bu başarılarından dolayı şimdi 1 trilyon dolarlık değere ulaşmak için yarışıyorlar. Şu anda Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 940 milyar dolar civarında. Amazon ise son aylarda hızlı bir büyümeye imza atarak 900 milyar dolar değere ulaştı. Peki Amazon ve Apple, bu sürece nasıl geldiler?

E-TİCARETTEN FAZLASI

Önce 1 trilyon dolar değere ulaşmaya hazırlanan Amazon’dan başlayalım. Amazon’un en büyük kozu kurucusu Jeff Bezos. Risk almayı seven bir patron olarak daha internetin ilk yıllarında kitap satarak Amazon hikayesine başlayan Bezos, daha sonra perakendenin diğer alanlarındaki ürün kategorilerini hızla dijital dünyaya taşıyarak ezber bozdu. Ancak Bezos’a bu yetmedi. Amazon’un diğer e-ticaret platformlarından farkı müşteri deneyimi oldu. Hem ürün teslimatı hem de satış sonrası müşteri hizmetleri konusunda kısa sürede fark yaratan Amazon, hem satışlarını hem de kârlılığını hızla yükseltti. 1997 yılında halka açılan şirket, internet kullanımının artması ve farklı ülkelere açılmasıyla büyüme hızını arttırdı. Daha sonra ise işinde daha fazla teknoloji kullanarak yeni iş modelleri yaratan şirket, ‘Prime’ modeliyle büyük başarı yakaladı. Kullanıcıların aylık ücretler ödeyerek kitap, film ve müzik gibi pek çok içeriğe sınırsız olarak ulaşabilmesini sağlayan Amazon, aynı zamanda bu kullanıcıları için kargo süreçlerini de hızlandırdı.  Bu sayede 2010’da büyüme hızını arttıran şirket, kasasız ve kasiyersiz ödeme yapılabilen ‘Amazon Go’ mağazasıyla perakende dünyasında ezber bozacağını bir kez daha kanıtladı. Tüm bu tablo karşısından Amazon’un piyasa değeri geçen gün itibariyle 900 milyar doların üzerine çıktı.

KATLAYARAK BÜYÜDÜ

Apple’ın asıl hikâyesi ise cep telefonu pazarı ve hatta teknoloji dünyasını değiştiren iPhone ile başlıyor. Bu dönemden önce masaüstü ve dizüstü bilgisayar üreten Apple, büyümesindeki en büyük ivmeyi iPhone ile sağladı. Şirketin efsane kurucusu Steve Jobs’ın 2007 yılında sahneye çıkarak iPhone’u tanıtmasıyla başlayan macerada şirketin değeri 1 yıl içinde üçe katlanarak 88 milyar dolara ulaştı. Tam bu noktada uygulama mağazası ekosistemi App Store’u tanıtan Apple büyüme hızını yeniden katlayarak 160 milyar dolar civarına çıktı. Steve Jobs’ın hayatını kaybetmeden hemen önce iPad’i tanıtmasıyla Appe’ın büyüme ivmesi hiç durmadı ve şirketin değeri 2010 yılında şirketi 210 milyar dolara çıktı. Steve Jobs’tan sonra Apple’ın CEO’luk koltuğuna oturan Tim Cook ile şirketin başarısı devam etti. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 ve son modeller iPhone 8 ve iPhone X’ten sonra Apple başarısını sürdürmeye devam etti. Bu esnada şirket, Apple TV, Apple Watch, Apple Müzik ve AirPods gibi ürün ve servislerle ürün gamını genişletti. Şirketin piyasa değeri ise son 3 yılda 450 milyar dolar civarından 940 milyar dolara kadar ulaştı. Bugün ise Apple, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak ilk şirketin en büyük adayı konumunda.

 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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