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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 milyon kişi yüksek risk altında

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
1 milyon kişi yüksek risk altında

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) İstanbul depreminin ardından zemin yapısı ve binaların yaşını inceleyerek ‘öncelikli müdahale alanları haritasını’ hazırladı. Çarpıcı haritaya göre İstanbul’da yaklaşık 429 bin konutta hem zemin hem de yapılar riskli. ‘Öncelikli müdahale alanı’ olarak tanımlanan bu alanda 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor.

GABORAS verilerine göre İstanbul’da hali hazırda 250 binin üzerinde tamamlanmış 1. el boş konut stoğu, yaklaşık 250 bin seviyelerinde tamamlanmak üzere olan konut stoğu var. Gayrimenkul Borsası Yönetim Kurulu Başdanışmanı Lütfi Altun, “Sağlam konutlar atıl durumda beklerken, riskli konutlarda insanların yaşamına devam etmesi kabul edilemez. İvedilikle yapılacak bir çalışma ile inşaat sektörünün dar boğaza girmesi ile oluşan 1. el ve 2. el satılık konutlardan sağlam olanlarla deprem riskli mülklerin menkulleştirilip takas edilmesiyle soruna kalıcı bir çözüm elde edebiliriz. Bankaların, sigorta şirketlerinin, kredi garanti fonu benzeri takas garanti fonu gibi yapılarının bu sürece dâhil edilmesi zorunludur. Öyle ki, riskli olarak tespit edilen yerlerde yaşayan vatandaşlara eksi faizli konut kredilerinin sağlanması süreci hızlandıracaktır” dedi.

TESPİTLER SÜRÜYOR

Öte yandan depremden sonra ilk 3 günde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 3 bin 411 ihbar geldi, incelemesi tamamlanan bin 91 bina içerisinde 95’inin ağır hasarlı, 262’inin ise az hasarlı olduğunu tespit edildi. Bu rakamlara göre; yapıların yüzde 10’u ağır, yüzde 25’i az ve yüzde 65’i hasarsız olarak gözüküyor. Bu da denetlenen yapıların yüzde 35’inin yıkılması veya güçlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor.

1 milyon kişi yüksek risk altında

Ev ilanlarında deprem etkisi
Ev ilanlarında deprem etkisi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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