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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ev ilanlarında deprem etkisi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Ev ilanlarında deprem etkisi

Depremin ardından eski binalarda yaşayanlar yeni bina arayışına girdi. Hareketlenen emlak piyasasında ilanlar da değişti. Son günlerde ‘deprem yönetmeliğine uygun ev’, ‘deprem endişesinden uzaklaşın’, ‘deprem korkusuna son’ gibi bilgilerin yer aldığı ilanlar öne çıkıyor.

İSTANBUL’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda vatandaş ‘evim ne kadar sağlam’ sorunu kendine soruyor. 1999 depremi öncesi yapılan yapılarda yaşayan ve binasının sağlamlığına güvenmeyenler daha yeni binalara geçmek için ev arayışına başladı. Deprem korkusu ile gelen yeni ev arayışı İstanbul’da emlak piyasasını hareketlendirdi. Bu hareketlenmeyle birlikte ev ilanları da değişti. Arayış depreme karşı güvenli ev olunca, ilanlarda da depreme karşı dayanıklılık vurgusu öne çıktı.

ÖNCE GÜVENLİK

Geçmişte ev ilanlarında deniz, park bahçe manzarası, toplu taşımaya yakınlık en önemli özellikler olurdu. Şimdi bunlar yerine ‘deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır’ tanımı geldi. Son 5 gündür verilen kiralık ve satılık ev ilanlarında şu ifadeler dikkat çekti; ‘deprem korkusu yaşamayacağınız ev’, ‘deprem endişesinden uzaklaşın’, ‘deprem korkusuna son’, ‘deprem riskine karşı ideal villa’.

FİYATLAR ARTTI

Gayrimenkul uzmanlarının verdiği bilgiye göre gelen yoğun talep nedeniyle İstanbul’un bazı bölgelerinde kira fiyatlarında artış yaşandı. Online emlak ilan sitesi Hürriyet Emlak verilerine göre son 4 günde İstanbul’da 5 yaş ve altındaki binalarda kiralık ev fiyatları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 20 arttı. İstanbul Bahçeşehir bölgesinde çalışan gayrimenkul satış uzmanı Neşe Baysu, son günlerde bölgelerindeki villa ve az katlı bloklara yoğun talep olduğunu söyledi. Baysu, “Yüksek katlı bloklardan çok, bilinen ve güvenilen firmaların müstakil ve az katlı yapılarına talep var. 4 bin 200 lira kirası olan villaya bugün 5 bin lira denildi ve hemen tutuldu. Hatta villalar karaborsa denebilir. Talep var, elimizde yok. 1.5 milyon olan villa satış fiyatı da 1.8’lere kadar geldi” dedi.

Çekmeköy’deki emlak danışmanı Selma Zaim özellikle az katlı evlere ilgi olduğunu belirtti ve “Talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Geçen yıl 5 bin 500 liraya kiralanan ev şu an 7 bin liraya kiralanıyor” dedi. Büyükçekmece bölgesinden emlak ofisi bulunan Ulaş Gezen, “Ofise giren her iki kişiden biri deprem endişesiyle ev arayışında. Bölgede 40-45 yıllık eski bina oldukça fazla. Eski evimi satın ya da kiracı bulun ben yenisine geçeyim diyorlar. 5 günde uzun süredir olmayan yoğunluk var diyebiliriz” diye konuştu. Zekeriyaköy Uskumruköy bölgesinde çalışan emlak danışmanı Tülin Özüçler, bölgede az katlı ve yeni yapı stoku olduğu için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Son 5 gündür deprem korkusu ile ev değiştirmek isteyenlerin kendilerine başvurduğunu belirten Özüçler, taleplerin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu ekledi.

PREFABRİK TALEBİ İKİYE KATLANDI

DEPREM korkusu prefabrik evlere olan ilgiyi de attırdı. Depremden sonra firmalarına yoğun talep geldiğini belirten Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, “Genelde ülkemizde prefabrik ve hafif çelik evler ikincil konut olarak yazlık, dağ evi, köy evi gibi tercih ediliyor. Fakat depremle birlikte bizler bir hafta içerisinde 132 adet müşteri talebi almışız. Müşteri talebimiz iki kat artmış durumda” dedi. Koçyiğit’in verdiği bilgiye göre bu tip evlerin metrekare fiyatı ortalama 1000 lira.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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