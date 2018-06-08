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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
08.06.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Ankara’da AVM’ler bayramın 1’inci günü kapalı

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Ankara’da AVM’ler bayramın 1’inci günü kapalı

ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından alınan kararla, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ve 1 Ocak günleri kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı belirtildi.

ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında aldığı kararda şu ifadelere yer verildi: 

"İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır."

KANUN MADDESİ

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun çalışma saatlerini belirleyen 13’üncü Madde’sinde şu ifadeler yer alıyor:

"Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatk?r odasının görüşü alınır. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine bakanlık yetkilidir."

 

 

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