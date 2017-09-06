Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'dan açıklama geldi

Magazin kulislerinde, çiftin Eda Erol’un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu ile ilgili bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın ayrılık kararında önemli rol oynadığı öne sürülmüştü. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Ogan Şenyolcu: Herkes gibi ben de çok şaşkınım.



İşte Ogan Şenyolcu'nun açıklaması

Sayın Eda Erol ile geçmişte yaşamış olduğumuz birlikteliğe dair izinsiz yapılan haberler karşısında herkes gibi ben de çok şaşkınım. Yayımlanan haberlerde benim ağzımdan çıkmış gibi gösterilenler hiç bir şekilde doğruluk değeri taşımamaktadır. Sayın Eda Erol ve sayın Alişan beyin ilişkilerinin noktalanmasıyla hiç bir ilgim alakam yoktur. Hakkımda yapmış oldukları iftira ve karalama kampanyası sebebiyle hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım.

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